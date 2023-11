EMOND, Colette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Colette Emond, survenu le 23 octobre 2023, à l'âge de 79 ans. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Dominique et Caroline ainsi que leur conjoint, Dominique et Errol, ses petits-enfants : Clara, Julia et Zora, son frère Richard et ses soeurs : Hélène, Suzanne et Jocelyne, ainsi qu'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le dimanche 12 novembre de 14h30 à 17h30 à la