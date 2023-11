HÉBERT, Ghislaine



Entourée de ses nièces Marie-Claude et Lucie, à l'Hôpital Laval de Québec, le 3 octobre 2023, est décédée paisiblement Mme Ghislaine Hébert, à l'âge de 88 ans. Elle demeurait à Québec, autrefois du Cap-de-la-Madeleine et native de Deschaillons. Elle était la fille de feu Mme Rosalia Delisle et de feu M. Lucien Hébert. La famille accueillera parents et ami(e)s auHeures d'accueil :jour de la cérémonie à partir de 13h30.Ghislaine laisse dans le deuil sa complice depuis toujours : sa soeur Marie-Paule (feu Dr Lucien Picotte); ses autres frères et soeurs : feu Mariette, feu Marie-Reine (feu Léon Beaumier), feu Jacques (feu Pauline Dussault), feu Jacqueline, feu Abbé Marcel, feu Gertrude (feu Julien Vaillancourt), feu Denise (feu Guy Poisson), feu Yves (Thérèse Martel), Dr Paulin (feu Josette Lamontagne), Guy (Magella Gagnon), feu René (Nicole Verret), Gilles (Micheline Lafond), feu Lise (feu Jean Frenoy); son filleul Benoît Tardif, ses amies : Simone et Hélène ainsi que plusieurs neveux/nièces, arrières neveux/nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Société Alzheimer du Canada. Les formulaires de dons seront disponibles au complexe funéraire.