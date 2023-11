DUPONT, Francine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 octobre 2023, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Francine Dupont. Elle était la conjointe de monsieur Ghislain Lemieux, fille de feu madame Jeannette Racine et de feu monsieur Rosaire Dupont. Elle demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse.La famille vous accueillera à lale samedi 11 novembre 2023 de 10h à 11h30.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Ghislain; ses frères et sœurs : Lise (feu Martin Paquet), feu Alain (Danielle Paquet), Sylvie (Yvan Proulx), Mario et sa nièce Amélie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemieux : Francine, Marthe (Claude Boissonneault), Daniel (Francine Faucher), Céline (feu Pierre Charette), Jacinthe (Réal Pouliot), Langis, Yves, Yvon, feu Michel; ses oncles et tantes : Fernande (Gilles Paquet), Huguette (feu Victor Harrisson), Reina Blouin (feu Rosaire Racine), Jeanne Pichette (feu Clément Racine), feu Jeanine, feu Léona, feu Philémon et ses grandes amies Nicole, Sylvie, Aline, Édith Blondeau, Claudette Belleau et plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à Louise et Robert pour votre soutien et votre dévouement et un sincère remerciement à l'équipe des soins intensifs du 3e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour votre empathie et votre disponibilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (QC) G6V 3Z1 www.fhdl.ca