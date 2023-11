GAGNÉ, Soeur Olivette



À la Maison généralice des Soeurs de la Charité de Québec, le jeudi 2 novembre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée Soeur Olivette Gagné (en religion : Soeur Sainte-Marie-Arthur), Soeur de la Charité de Québec, après 71 ans de vie religieuse. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Gagné et de feu madame Anne-Marie Jacques, de Saint-Joseph-de-Beauce, QC. Les membres de la famille de Soeur Olivette Gagné seront accueillis à laà compter de 13 heures.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de la Communauté, à Notre-Dame-de-l'Espérance, Québec. Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses frères et ses belles-soeurs : Jacques (Thérèse Lessard, feu Henriette Lessard), Saint-Victor, Qc; Philippe (Huguette Cloutier), Saint-Joseph-de-Beauce, Qc; Raymond (Fernande Cliche), Saint-Apollinaire, Qc; ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa soeur, ses frères et sa belle-soeur : feu Solange Gagné, s.f.a., feu Joseph, feu Léo (feu Mary), feu Hervé. Elle a été confiée à la Maison funéraire