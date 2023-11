BOSMANS, Soeur Godelieve



À la Résidence Chartwell Domaine de Bordeaux, le 26 octobre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Soeur Godelieve Bosmans. Elle était la fille de feu Hilda Persyn et de feu Louis Bosmans. Native de Wingene (Belgique), elle demeurait à Québec depuis 1968.et de là, au cimetière St-Michel de Sillery, au 2041, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec (Qc) G1V 0B6, pour l'inhumation des cendres. Outre sa famille religieuse, Soeur Godelieve laisse dans le deuil sa soeur Anna Bosman; Jan et Leen Claes-Bosmans (beau-frère et soeur); Cilia Goyens (belle-soeur); Els et Théo (nièce et neveu venus souvent de Belgique la visiter); autres neveux et nièces. La famille et la communauté tiennent à remercier tout le personnel pour la qualité extraordinaire des soins prodigués durant sa longue maladie. Soeur Godelieve a vécu près de 40 ans sur la Côte Nord et le Labrador auprès de nos soeurs et frères Innus. Avec elle se ferme une page d'histoire d'une présence Sainte-Famille chez les Autochtones. Femme audacieuse, infirmière de profession, amie des grands espaces, Godelieve communiait au vécu du peuple Innus et savait apprécier leur respect et leur émerveillement devant la nature. Repose en paix Lieve, ton souvenir reste gravé en notre coeur et en celui de nos frères et soeurs Innus.