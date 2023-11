ROY TANGUAY. Irène



À Québec, le 28 octobre 2023, à l'âge de 85 ans et 6 mois, est décédée madame Irène Roy, épouse de monsieur Claude Tanguay, fille de feu madame Alice Caron et de feu monsieur Napoléon Roy. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi 10 novembre 2023, de 18h à 21h.. L'inhumation se fera au cimetière de Sainte-Justine à une date ultérieure. Outre son époux Claude Tanguay, elle laisse dans le deuil ses 2 jumeaux Ghislain (Marie-Pier Champagne) et Guy (Suzie Chamberland); ses frères et soeurs : feu Rita, feu Marie-Paule (feu André jourdain), feu Anita (feu Wilfrid Veilleux), feu Gertrude (feu François Caron), feu Rose (feu Georges Bergeron), feu Madeleine (feu Tom Gregalis), feu Real (feu Rita Parent), feu Benoit, feu Gaston (Louise Drouin), feu Lionel, feu Raymond (Ghislaine Labrecque), feu Raynald, Carmen (feu Real Roy), Charles-Auguste (Sergine Belanger), Helene (feu Clermont Mercier) et Andrée (Jean-Paul Gosselin), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille tient à souligner la gentillesse, la qualité des soins, les mots doux ainsi que le sourire de toutes les personnes croisées durant ces 3 semaines à l'unité de soins palliatifs du Centre hospitalier Robert-Giffard. Irène vous remercie une dernière fois.