BONSANG, André



À l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 29 octobre 2023, est décédé, à l'âge de 85 ans et 5 mois, monsieur André Bonsang, époux de dame Nicole Hauglustaine. Il était le fils de feu Franz Bonsang et de feu Josiane Hock. Il demeurait à La Pocatière et était natif de Herve, Belgique. Ce grand voyageur a également vécu douze ans au Congo (RD) avant de s'établir pour 55 ans au Québec. Professeur de français, animateur scout et metteur en scène, il a aussi écrit une vingtaine de pièces de théâtre, une série de sept livres réunis dans la collection Vagabondages, ainsi qu'une longue autobiographie intitulée Chasse aux trésors. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 10 novembre de 19h à 21h etde 12h à 13h50.et de là, les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Nicole, ses enfants : Franz (Anna), Pierre, Nathalie, Yves (Bojana), ses petits-enfants : Camille (Jonathan), Maxime (Jennieca). Il était le frère et le beau-frère de: feu Christian Bonsang (Betsy Mullender), feu Marie-Ange Warnant, feu Josianne Warnant (feu Jean-Pierre Gouders), Jeanne-Marie Warnant (Jean-Luc Henry). De la famille Hauglustaine, il était aussi le beau-frère de feu Jean-Marie (feu Renée Albert) et de Joseph (Fanny Branche). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant du CLSC, du SIAD et de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, incluant les soins palliatifs, pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima ou à la Fondation André-Côté de La Pocatière. Don en ligne: www.fondationhndf.ca ou www.fondationandrecote.ca