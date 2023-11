LAVERDURE, Françoise



À Québec, à la Résidence Côté Jardins, le 24 septembre 2023, à l'âge vénérable de 96 ans, est décédée Françoise Laverdure Landry, épouse de feu Jean-Paul Landry, fille de feu Henriette Lavallée et feu Armand Laverdure.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Martin (Ann Simard), feu Claude (Hélène Lussier) et feu Daniel; ses petits-enfants : Jérôme (Karine Ricard), Geneviève, Camille et Simon; ses arrière-petits-enfants : Olivier et Thomas. Elle était la sœur de feu Jacqueline (feu Joseph Youssef) et feu Lucile. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs de la famille Landry : feu Aline, feu Gisèle, feu Bérangère, feu Agathe, feu Raymonde et son beau-frère feu Gaétan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.