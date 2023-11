Adieux touchants à «un grand homme de l’information»: Les funérailles de Claude Bédard célébrées avec chaleur et sobriété

LÉVIS | Des proches endeuillés, de loyaux amis de longue date, de vieux routiers du milieu qu’il a tant chéri du journalisme sportif et des anciens Nordiques. C’est à l’occasion d’un rassemblement chaleureux, à l’image de l’ancien directeur des sports du Journal de Québec Claude Bédard, que sa mémoire a été saluée lors de funérailles émouvantes, samedi.

Véritable monument du journalisme sportif québécois, Claude Bédard s’est éteint subitement le 15 octobre, à 86 ans, au retour d’une promenade dans le Vieux-Québec.

Son épouse et la famille immédiate ont reçu les condoléances à l’église Notre-Dame-de-la-Victoire, à Lévis, avant un service religieux pour procéder aux adieux.

En fonction de 1969 à 1997 au Journal, M. Bédard s’est fait plutôt discret depuis, mais son empreinte sur le milieu sportif de Québec demeure indélébile.

Dans ses chroniques, il a d’abord milité pour l’arrivée d’un club de hockey professionnel à Québec à une époque où la ville n’entretenait pas de telles ambitions. En 1972, les Nordiques étaient nés, notamment grâce au pouvoir d’influence de Claude Bédard et de son confrère du Soleil, Claude Larochelle.

«C’est rare qu’on applaudisse les journalistes, mais avec lui, il faut le faire pour tout le travail accompli dans sa vie», a souligné l’ancien des Nordiques Dave Pichette, pince-sans-rire, lors d’un témoignage bien senti au micro.

Pas d’artifices

Didier Debusschere / Le Journal de Québec

Autant les chroniques du regretté directeur des sports ont fait du bruit tout au long de sa carrière, autant les cérémonies en son honneur ont été sobres et chaleureuses.

Un touchant montage photo où les belles années de Claude Bédard ont défilé a été diffusé pour mettre en valeur son illustre parcours professionnel. Au chant d’un morceau qu’il affectionnait, The Lord’s Prayer, d’Andrea Bocelli, sa vie de tous les jours a aussi été mise de l’avant par le biais d’images parfois tendres, parfois cocasses.

Autre clin d’œil inévitable à sa façon directe, mais respectée, de faire les choses, c’est au son de la mythique My Way, de Frank Sinatra, que le service a pris fin.

De nombreux témoignages

Didier Debusschere / Le Journal de Québec

Parmi les personnalités venues lui rendre un dernier hommage, Marcel Aubut, ancien président et propriétaire des Nordiques, semblait particulièrement touché.

«Dire au revoir pour toujours, c’est très dur. D’un autre côté, son départ a forcé le rassemblement d’une gang de personnes qui ne se sont peut-être pas vues depuis 10 ou 20 ans. C’est un beau cadeau qu’il nous fait. Des journalistes comme Claude Bédard, c’est d’une race qui n’existe plus», a-t-il confié.

Jocelyn Bourque, qui a été l’un des successeurs de Claude Bédard comme directeur des sports et qui l’a connu pendant plus de 50 ans, tenait à saluer sa contribution au milieu sportif.

«C’est un grand homme de l’information, un atout extraordinaire pour le Journal et pour l’ensemble du monde du sport à Québec. Son rayonnement a dépassé beaucoup la région. Claude a toujours été un passionné qui s’est donné corps et âme.

«Les journaux au Québec connaissent des difficultés, mais d’après moi ils vont en partir un en haut et ça va marcher fort!» a-t-il dit, sourire en coin.

Didier Debusschere / Le Journal de Québec

Quelques journalistes présents se souvenaient d’avoir été embauchés par Claude Bédard et se montraient toujours reconnaissants après toutes ces années.

«Claude m’a embauché en 1981. Ce qui était spécial, c’est qu’on était 92 pour un poste de temporaire aux statistiques. Il avait une pile de CV ça d’épais et il m’avait dit: "Mon homme, c’est toi!" Il m’a toujours dit qu’il ne l’a pas regretté et je l’ai aussi apprécié comme patron. C’est un gars direct, très franc. Personne ne lui enlèvera jamais ses qualités», a souligné Pierre Savard, qui a longtemps œuvré comme journaliste et chef de pupitre au Journal.

Didier Debusschere / Le Journal de Québec

La cause des Nordiques

Pour l’ancien attaquant des Nordiques Michel Parizeau, il faut retenir le nom de Claude Bédard parmi les grands bâtisseurs derrière l’épopée des Nordiques.

«J’en garde le souvenir d’un grand promoteur des Nordiques. C’est lui qui a rassemblé les investisseurs ensemble pour avoir une équipe», a-t-il rappelé.

Claude Bédard laisse notamment dans le deuil son épouse, son fils, les enfants de son épouse et ses cinq petits-enfants.