Alain Beaulieu publie un nouveau roman captivant

Auteur de nombreux romans captivants qui dissimulent à tout coup de rafraîchissantes surprises littéraires, Alain Beaulieu invite les lecteurs à entrer dans son imaginaire en lisant Solène en trois actes, son nouveau roman. Il y raconte l’étonnante vie d’un homme hanté à jamais par l’insaisissable Solène, une serveuse dans un bar de Joliette qui n’aurait jamais dû se retrouver sur son chemin, dans les années 1980.

Solène en trois actes raconte le parcours d’un homme, au début de sa vie d’adulte, au mitan de son existence, puis lorsqu’il revoit son parcours de vie, perdu dans les vapeurs d’une anesthésie.

Le narrateur se retrouve avec ses amis dans une forêt de Lanaudière où poussent des champignons magiques. L’aventure tourne au vinaigre lorsqu’un visiteur inattendu à bord d’un pick-up Ford Bronco orange se pointe dans leur thalle aux miracles. En échange d’une part du butin, le conducteur pas rassurant les conduit jusqu’à Joliette. Ils aboutissent dans le bar où Solène termine son «shift»... et accepte de leur donner un lift. Solène... sera là pour un bon bout de temps et par amour pour elle, il fera bien des choses.

Alain Beaulieu est formidable pour créer une histoire qui se lit toute seule. Il est passé maître dans l’art de jouer habilement avec la structure du roman, pour le plus grand plaisir des lecteurs. «Il y a des échos d’une période à l’autre», fait-il remarquer, en entrevue.

«Il faut que le lecteur ait su ce qui s’est passé quand le narrateur avait 20 ans pour bien comprendre ce qui se passe quand il en a 35, et bien comprendre de quoi il parle quand il en a 54 et qu’il est sur le bord de mourir. J’ai pris plaisir à jouer avec ça en écrivant.»

Et la magie opère. «C’est comme un collage. Comme un casse-tête qui se forme. À chaque chapitre, j’ajoute une image, j’ajoute un morceau.» Les personnages et l’histoire se révèlent donc petit à petit.

Une histoire d’amour

«Solène en trois actes, c’est l’histoire d’un gars qui tombe en amour avec une fille. C’est une histoire simple. Mais c’est le genre de fille spéciale. Il aura un enfant avec elle et sera toujours lié, mais ça ne sera jamais facile, cette relation.»

«Il n’y a rien d’autobiographique dans cette histoire mais les gens qui l’ont lu, dans mon entourage, me reconnaissent. À cause de l’écriture. À cause de la manière de raconter l’histoire. Ceux qui connaissent plus le milieu de la littérature vont peut-être mettre des noms, ou des archétypes, sur certains personnages.»

Il y a entre autres un personnage d’éditeur pas fin... inspiré de quelqu’un qu’il a déjà croisé, mais avec qui il n’a jamais eu de conflit. «À un moment donné, le narrateur va partir une maison d’édition avec ses chums. C’est relié évidemment à ce que je connais de ce milieu-là. Sinon... les personnages m’apparaissent et je découvre ce qu’ils vont vivre, en même temps que j’écris.»

Alain Beaulieu a un sens de l’humour subtil et certains passages du roman, comme une scène où les jeunes ramassent des champignons magiques, sont très drôles. «Ça me rappelle ma jeunesse. J’ai jamais vendu de champignons magiques mais c’est le genre de truc qui me rappelle les interactions qu’on a, à cet âge-là, avec les amis.»

Société québécoise

Il rappelle aussi certains événements, comme la mort de Dédé Fortin et le spectacle de Deep Purple à Québec en 1981, pour que les personnages évoluent dans un cadre réaliste.

À travers l’histoire du narrateur – jamais nommé – et de Solène, Alain Beaulieu suit l’évolution de la société québécoise. «Ce sont des microportraits, à chaque chapitre, de moments de la société québécoise. J’essaie de rendre compte de l’époque.»

Solène en trois actes

Alain Beaulieu

Éditions Druide

200 pages

Alain Beaulieu est écrivain et professeur à l’Université Laval.

Plusieurs de ses romans ont été cités pour un prix littéraire, dont L’interrogatoire de Salim Belfakir pour le prix France-Québec et Le postier Passila pour un Prix du Gouverneur général.

Il a remporté le Prix littéraire Ville de Québec – Salon international du livre de Québec à deux reprises.

Son dernier roman, Le refuge, est finaliste pour le prix France-Québec 2023.

Il est également directeur de la revue Le Crachoir de Flaubert consacrée à la création et à la réflexion sur la création en milieu universitaire.

Il assume aussi la direction littéraire de la collection Alinéa aux Éditions Druide.

«L’idée des champignons magiques, c’était celle du grand

Magnan, que nous avions perdu de vue quand son père avait

déménagé en Alberta avec femme et enfants pour faire un coup

d’argent dans le pétrole sale. Deux jours avant son départ,

Magnan avait remis à son cousin Daniel une carte routière sur

laquelle il avait indiqué l’emplacement de sa talle aux mille

trésors.

Depuis, on lui avait trouvé un surnom, Magnanime, qu’on

avait psalmodié chaque fois qu’on fourrait une poignée de

champignons dans nos sacs.

— Y a pas de mush à Québec ? Je veux dire, vous êtes venus

chercher ça loin.»

- Alain Beaulieu, Solène en trois actes, Éditions Druide

