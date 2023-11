Après des records fous, New York clôt la saison des grands marathons

Après les records du monde stratosphériques du début de l'automne, le dernier grand marathon de l'année se court dimanche dans les rues de New York, avec un plateau très dense chez les femmes et des absences chez les hommes.

Le monde du marathon est entré dans une autre dimension avec deux nouveaux records du monde en deux semaines, d'abord à Berlin fin septembre, où l'Ethiopienne Tigst Assefa a mis plus de deux minutes (2h11:53) à l'ancienne marque détenue depuis 2019 par Brigid Kosgei, puis début octobre à Chicago quand le jeune Kényan Kelvin Kiptum (2h00:35) a effacé son aîné Eliud Kipchoge des tablettes.

Ces performances inouïes ne sont pas menacées dimanche à New York, où le parcours plus vallonné qu'ailleurs ne se prête pas aux courses ultra-rapides.

Mais tôt ou tard, «le record retournera au Kenya», a affirmé jeudi Brigid Kosgei. «Ce record n'est pas facile à battre» et «nous ferons quelque chose de bien pour le récupérer».

La Kényane, passée en l'espace de deux semaines de meilleure marathonienne de l'histoire à troisième performeuse mondiale, s'alignera sur les 42,195 kilomètres de New York six mois après son abandon prématuré à Londres.

À ses côtés, le plateau féminin devrait offrir un beau spectacle. Les Kényanes Sharon Lokedi, qui avait gagné à New York l'année dernière pour sa première sur la distance, et Hellen Obiri, victorieuse à Boston en avril, prendront le départ, tout comme l'Ethiopienne Letesenbet Gidey, recordwoman du monde du 10 000 mètres et du semi-marathon.

La championne olympique Peres Jepchirchir, gagnante à New York en 2021 puis blessée en 2022, est incertaine après s'être fait mal au mollet il y a quelques jours. «Si j'ai encore mal samedi, je pense que je ne courrai pas», a-t-elle indiqué aux médias.

Sécurité

Chez les hommes, la course est ouverte après les retraits des favoris kényans Evans Chebet, victorieux à Boston en avril et à New York l'année dernière, et Geoffrey Kamworor, vainqueur en 2017 et en 2019 mais blessé cette année.

L'Ethiopien Tamirat Tola, champion du monde en 2022 et troisième à Londres en avril derrière Kiptum et Kamworor, prend le départ avec le meilleur temps des engagés et une revanche à prendre après son abandon à Budapest cet été.

Il sera à la bataille avec l'Israélien Maru Teferi, deuxième à Budapest, le Néerlandais médaillé d'argent olympique Abdi Nageeye et le Kényan Albert Korir, vainqueur à New York en 2021.

Le plus célèbre marathon du monde, avec ses 50 000 coureurs au départ et ses millions de spectateurs, se déroulera sous haute sécurité dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien à Gaza. Mercredi, la police new-yorkaise a fait part des «inquiétudes grandissantes» sur les conséquences des «tensions qui augmentent autour du globe».

La police prévoit un «plan de sécurité complet» même s'«il n'y a pas actuellement de menace crédible ou spécifique sur le marathon ou sur la ville».