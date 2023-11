TOUSIGNANT, Gilles



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le 22 octobre 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Gilles Tousignant, époux de madame Helène Beaudoin, fils de feu madame Jeanne D'arc Bellavance et de feu monsieur Jules Tousignant. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre son épouse, madame Hélène Beaudoin, il laisse dans le deuil ses fils: François (Joannie Ponton) et Sébastien (Amélie Poirier); ses petits-enfants qu'il aimait beaucoup Émile, Samuel, Adèle, Laurent et Antoine. Il était le frère de feu Jean-René (Madeleine Sansfaçon), Denise (Jacques Desmarais) et Jacques (Jeanne-Mance). Il était le beau-frère de Louise Beaudoin (Jacques Jobin), Suzanne Beaudoin (feu Michel Trottier), Céline Beaudoin (Sylvain Ménard) et Lucie Beaudoin (Alain Parent). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces des familles Beaudoin et Tousignant ainsi que d'autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement le docteur Dimitri Kalavrouziotis et la docteure Andréanne Côté ainsi que leur équipe pour les bons soins reçus et aussi leur professionnalisme, leur humanisme et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.