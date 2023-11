Divorce, mariage avec sa fille adoptive, allégations d'inceste et d'abus sexuel : l'héritage brisé de Woody Allen

Aussi talentueux que controversé, le réalisateur et scénariste oscarisé Woody Allen n’a pas toujours fait parler de lui pour les bonnes raisons ces dernières années. Avec 55 films à son actif et un record de récompenses reçues, son talent pourrait difficilement être mis en cause. C’est plutôt sa vie personnelle et des allégations d’agression sexuelle qui ont fait l’objet de polémique. Dans une nouvelle biographie, l’auteur Damien Ziegler s’est principalement penché sur l’œuvre d’Allen de la dernière décennie, où l’humour côtoie la névrose tout en faisant un parallèle avec sa vie personnelle.

Le cinéaste new-yorkais, le plus célèbre au monde, continue de tourner des films en raison d’un par année, et ce, malgré ses 87 ans. La pluie de critiques qui s’est abattue sur lui depuis le mouvement #MeToo a tout de même soutenu qu’il était devenu un artiste du passé. Mais c’est sans doute les allégations d’inconduite sexuelle évoquées sur la place publique qui l’ont l’obligé à rédiger en 2020 sa propre autobiographie, Soit dit en passant, pour se défendre et blanchir sa réputation, même si aucune des accusations contre lui n’a mené à une condamnation.

Photo fournie par les Éditions LettMotif

Pourtant, même l’édition de ce livre avait fait tout un débat et les critiques n’ont pas été élogieuses.

En résumé, Woody Allen a été accusé en 2018 d’abus sexuels par attouchement sur une mineure par Dylan Farrow, la fille qu’il avait adoptée avec son ex-femme Mia Farrow, alors que Dylan avait sept ans, en 1992. Woody Allen nie catégoriquement les accusations disant que la jeune fille a été manipulée par sa mère, qui réclamait la garde exclusive de leurs 11 enfants pour la plupart adoptés.

Un autre scandale familial remonte à 1992, alors qu’Allen est marié à Mia Farrow. Celle-ci trouve des photos de sa fille adoptive Soon-Yi Previn, alors âgée de 21 ans, que Woody a prises, complètement nue. Dégoûtée, elle quittera Woody, qui, rapidement, formera un couple avec Soon-Yi, de 35 ans sa cadette, pour se marier avec elle quelques années plus tard. L’Amérique s’offusque et crie à l’inceste.

Mais est-ce que tout ça, aussi choquant soit-il, peut effacer le talent indéniable du cinéaste, maître de la névrose ?

Selon l’auteur Damien Ziegler, Woody Allen est un génie du septième art. Dans son livre, l’auteur se penche notamment sur ses films des années 2010, dont les succès, Midnight in Paris (Minuit à Paris), Magic in the Moonlight (Magie au clair de lune), Blue Jasmine (Jasmine French), Café Society et Wonder wheel.

L’art de se réinventer

On dit que Woody Allen n’a cessé de se réinventer tout au long de sa carrière et c’est ce qui fait de lui un génie. D’emblée, il amorce sa carrière à 17 ans en écrivant des gags qu’il envoie à des journaux new-yorkais. Pourtant, rien ne l’avait préparé à cela. Né à New York en 1935 d’une famille d’immigrants juifs, il grandit à Brooklyn dans une famille modeste.

Woody Allen, son pseudonyme, amorce des études en cinéma, études qu’il abandonne en raison de ses mauvaises notes. Ce qui ne l’empêche pas d’écrire des sketches pour des humoristes et des émissions de télévision, dont The Tonight Show, ainsi que des articles satiriques pour des magazines.

Rapidement dans sa carrière, il est appelé à devenir coscénariste du film Quoi de neuf, Pussycat ?, ce qui le mène à réaliser son premier film en 1966, Lily la tigresse. Bien qu’il aime le burlesque, petit à petit, la comédie s’estompe pour mettre en évidence les drames.

Parallèlement, il écrit des pièces de théâtre et fait de la mise en scène.

Il avoue aimer autant être devant que derrière la caméra. Pour preuve, il a interprété divers personnages dans une trentaine de ses films.

Humour, tragédie et névrose

Ses films, qui tournent souvent autour des comédies de mœurs, mettent souvent de l’avant des personnages névrosés. D’ailleurs, il a souvent admis souffrir de diverses névroses.

Des personnages névrosés, on en retrouve dans Jasmine French ou dans Magie au clair de lune, Crimes et Délits, La rose pourpre du Caire et Whatever Works, pour ne nommer que ceux-ci.

Dans ses films, il démontre aussi que l’amour est compliqué, un peu à l’instar de sa vie. D’ailleurs, plusieurs de ses femmes ou conjointes prennent l’affiche dans ses films. C’est le cas de Diane Keaton et bien évidemment de Mia Farrow qui a tourné dans 13 de ses films.

Boudé aux États-Unis, le cinéaste si adulé est presque devenu peu recommandable dans son pays, si bien que son dernier film, Coup de chance, son cinquantième long métrage, a été tourné en totalité en France, loin de chez lui. Il est sorti en septembre.