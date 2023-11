Ce «mauvais perdant» doit-il être banni de la LCF?

Les plus fervents amateurs de la Ligue canadienne de football n’ont pas été le moindrement surpris, mais Chris Edwards, des Tiger-Cats de Hamilton, a une fois de plus mis le feu aux poudres avec moins d’une minute à écouler au cadran, samedi, lors de la victoire de 27 à 12 des Alouettes en demi-finale de la section Est.

Visiblement frustré par la défaite, le controversé numéro 24 des Ti-Cats a distribué quelques coups, provoquant une mêlée sur le terrain. Plusieurs partisans de football, que ce soit ceux de Montréal ou de Hamilton, ont aussitôt condamné les gestes d’Edwards sur les réseaux sociaux. Nombreux d’entre eux sont même allés jusqu’à réclamer que ce joueur soit banni du circuit canadien.

«À la fin du match, quand tu sais que ta saison est terminée, il y a beaucoup d’émotion qui se rattache à ça, a sagement commenté l’entraîneur-chef des Alouettes Jason Maas, en conférence de presse, sans jamais mentionner directement le nom d’Edwards. C’est malheureux. Je ne crois pas que ce soit bon pour la ligue. Je n’aime pas voir ça, personnellement.»

Photo Martin Chevalier

«Heureusement, quelqu’un est intervenu avant qu’une blessure ne survienne, mais ça reste un œil au beurre noir, a ajouté Maas. Je ne me sens pas bien quand ça arrive.»

Antwi suspendu?

Chez les joueurs des Alouettes, Jeshrun Antwi a été expulsé de la rencontre après avoir quitté le banc de l’équipe dans le but de s’en prendre à Edwards. Pourrait-il être suspendu en vue de la finale de l’Est contre les Argonauts, le week-end prochain, à Toronto?

«Je ne crois pas, a souhaité Maas. On se croise les doigts et c’est ce qui me préoccupe le plus pour être honnête. Pour les gars de Hamilton, ils se tournent vers l’an prochain, mais pour nous, ce serait une grosse perte si Antwi ne pouvait être avec nous [au prochain match].»

Maas se montre optimiste, rappelant qu’il y avait aussi eu du brasse-camarade à Ottawa, la semaine dernière, dans le dernier match de la saison régulière des Argos et que tous les joueurs du club torontois s’en étaient tirés avec des amendes.

Soit dit en passant, Edwards est ce même joueur qui avait feint de serrer la main à Austin Mack à la fin du match du vendredi 23 juin à Hamilton, avant de pousser sournoisement le receveur de passes du club montréalais au sol. Les Alouettes avaient alors gagné 38 à 12. À la suite de son geste contre Mack, Edwards avait alors reçu l'amende maximale, soit la moitié de son salaire pour un match.