C’est le temps de profiter des aubaines pour les Fêtes

Puisque les Fêtes s’annoncent encore plus dispendieuses cette année, nous serons nombreux à partir à la chasse aux aubaines, même à l’épicerie. Et avec ces quelques conseils, ce sera probablement plus facile. Voici la deuxième partie du guide d’achat des Fêtes.

Couronnes de crevettes

Il y a tellement de marques, variétés de crevettes et emballages de poids différents qu’il est vraiment difficile de savoir si on a un bon prix devant soi juste en regardant l’étiquette. De manière générale, novembre est à oublier et les meilleures offres arrivent en décembre.

Pour vous aider à comparer, voici les meilleures offres des Fêtes de 2022:

Metro: Couronne de grosses crevettes du Pacifique avec sauce (312 g) à 8,99$

Maxi: Couronne de crevettes SeaQuest (227 g) à 4,88$

Walmart: Couronne de crevettes Notre Excellence avec sauce (454 g) à 9,97$

Saumon fumé

On a ici le même problème qu’avec les couronnes de crevettes, c’est difficile d’identifier les bonnes offres. Mais une aubaine en particulier revient pratiquement chaque mois depuis le début de l’année. Il y a donc de bonnes chances de la revoir une fois en novembre et peut-être une autre en décembre. Surveillez les circulaires pour ne pas manquer quand ça passera: chez IGA, 300 g de saumon fumé Vasco & Co pour 10,99$.

Sauce aux canneberges

La sauce préférée de nombreuses personnes. Bien que ça puisse revenir moins cher d’en préparer une soi-même, il y a généralement quelques rabais alléchants offerts en décembre pour la version en conserve.

Meilleur prix de 2022: 0,97$ chez Walmart pour la conserve de 348 ml Ocean Spray.

Emballages combinés de viande de veau, bœuf et porc

Vous êtes nombreux à attendre ces paquets avec plusieurs variétés de viandes hachées pour préparer vos tourtières et pâtés à la viande. Ces emballages sont surtout offerts de façon saisonnière pour leur côté pratique, mais malgré quelques bons rabais, les grosses aubaines sont plutôt rares. Vous ferez probablement une meilleure affaire en achetant les viandes séparément. Depuis quelques semaines, on voit de belles aubaines sur le bœuf et le porc hachés. Bien que moins fréquentes, on a aussi vu de belles aubaines sur le veau.

Si vous voyez ces viandes à ces prix ou plus bas, vous faites une bonne affaire:

Porc haché: 2,99$ /lb

Bœuf haché: 3,99$ /lb

Veau haché: 4,99$ /lb

Un menu plus original en 2023?

Parfois, le truc pour économiser est de s’adapter aux rabais offerts en épicerie et de modifier son menu des Fêtes. Avez-vous pensé à ces produits?