Changement d’heure: une heure de plus pour dormir (ou fêter)

Signe incontestable de l’arrivée de l’hiver, les Québécois devront reculer leurs horloges au cours de la nuit de samedi à dimanche, ce qui leur permettra de dormir ou de faire la fête une heure de plus.

Le Québec va quitter l’heure avancée de l’Est pour revenir à l’heure normale, dimanche, à 2h du matin.

Conséquence de ce changement, la grande majorité des Québécois pourront passer une heure de plus au lit, si leur horloge biologique le veut bien.

Les fêtards, eux, pourront rester plus longtemps dans les bars, où il sera possible de servir de l’alcool pendant une heure de plus qu’à l’habitude.

Le changement d’heure est aussi l’occasion idéale pour vérifier les piles de son détecteur de fumée, ont rappelé diverses villes, dont Montréal.