Chevreuil: maximiser vos chances

La période de chasse à la carabine débute samedi prochain, le 11 novembre et les amateurs attendent avec impatience de pouvoir se lancer aux trousses des cerfs.

Près d’un chasseur sur trois réussira à intercepter un des 50 000 fantômes de la forêt qui seront capturés cette année. Pour aider les autres à atteindre leurs buts, je vous présente aujourd’hui quelques trucs et astuces qui pourraient faire toute la différence.

Olfactif

Plusieurs nemrods versent de l’urine synthétique de femelle ou de mâle dominant sur une guenille ou un morceau de tissu et ils le positionnent à quelques centimètres du sol. Il faut savoir que ces derniers peuvent rapidement dégager des odeurs indésirables causées par l’humidité, les saletés et les contacts répétés avec les végétaux. Il est beaucoup plus astucieux de se servir d’un tampon sanitaire installé à un mètre du sol. Plus résistant, il libérera les effluves voulus sans aucune altération avec le temps.

Un bon truc pour berner les cervidés lors de vos déplacements consiste à nouer un tampon avec vos lacets sur chacune de vos bottes. Sur un des deux, vous vaporisez ou déversez un leurre olfactif de femelle et sur l’autre, celui du mâle. Il s’agit d’une bonne approche pour piquer leur curiosité.

Call

Lorsque vous effectuez une séance de grunt, émettez deux grognements longs suivis d’un court. Cette séquence d’une durée d’une quinzaine de secondes s’est avérée fort productive. Accompagnez le tout de trois prestations de rattling de 10 à 15 secondes, chacune qui imite le son des panaches qui s’entrechoquent lors d’un affrontement. Faites une pause de 20 secondes entre chaque séquence, pour ne recommencer que 30 à 45 minutes plus tard.

Souvenez-vous que la période de reproduction dure environ 24 heures. S’il y a un prétendant dans le secteur, il voudra repousser les autres intrus pour ne manquer aucune opportunité. En revanche, on estime que moins de 10 % des bucks répondront à un appel et se présenteront à portée de tir. Ne perdez pas confiance si vous n’obtenez pas les résultats escomptés.

Visuel

Un signe qui ne ment pas sur la présence des cerfs est le broutage. Ils sectionnent les broussailles en tirant de côté ou de biais, ce qui a pour effet de les effilocher. Si vous voyez plutôt un trait net et franc, retenez qu’il s’agit de lièvres qui les ont coupés l’hiver précédent.

Durant la saison des amours, les mâles matures se nourrissent très peu. Ils resteront fréquemment en retrait des sites appâtés à zyeuter pour des femelles qui pourraient tomber en chaleur. Ils ne sont pas très loin et ils emprunteront souvent des sentiers en arrière-plan pour s’y rendre.

Les chevreuils se servent de leurs sabots pour gratter le sol, puis ils urinent sur les feuilles et la terre qu’ils ont chamboulées. Cela leur sert à délimiter leur territoire et à s’identifier auprès des autres conquérants. Reproduisez ces grattages en vous servant d’une branche et en y déversant de l’urine synthétique de mâle dominant.

Le champ de vision de l’homme est de 200 degrés. Celui d’un chevreuil est des 310. Il peut facilement détecter les moindres mouvements à grande distance. Quand vous vous déplacez, prenez l’habitude de garder un bout de tissu blanc à portée de main. Ainsi, si un de leurs congénères vous localise et vous dévisage, bougez lentement cette imitation d’une queue vers le bas et de gauche à droite. Cette motion donne l’impression que l’ambiance est sereine dans votre direction. Vous pouvez aussi jumeler un petit appel de biche avec un appeau en forme de canette, qu’on appelle deer can pour rehausser le scénario.

Signes qui ne mentent pas

Si vous voyez une trace sur la terre molle, sur le sable, mais surtout sur la neige, de sabots qui frottent le sol avant de se poser à plat, dites-vous bien qu’il s’agit d’un buck en quête de sensations fortes. Il se déplace avec le nez à ras de terre pour sniffer la présence d’une femelle en chaleur. Dans une telle position d’extension, il a de la misère à se relever suffisamment les sabots, donnant ainsi l’impression qu’il tire de la patte.

Si vous apercevez une femelle à la course ou en déplacement continuel avec la tête toujours tournée vers l’arrière, dites-vous bien qu’elle se fait peut-être importuner par un mâle prêt à passer à l’action. Ce dernier a le taux de testostérone dans le plafond et il attend qu’elle soit en chaleur. Soyez alerte, car il pourrait apparaître à tout moment.

Quand il y a un front chaud et que le thermostat grimpe au-dessus de 15 degrés, les cerfs recherchent de l’ombre à proximité des sous-bois et des sites marécageux. Ils limitent alors leurs déplacements.

Le bon timing

Il existe deux philosophies pour la chasse à proximité des sites appâtés. Certains iront matin et soir. Pour d’autres, le matin est le pire moment, puisque les cerfs ont mangé une partie de la nuit et ils sont sur le point de retourner dans leur dortoir. De plus, à votre arrivée, vous risquez de les apeurer et de les repousser, accélérant ainsi leur retrait en forêt. Pour certains, le temps idéal pour se rendre à un site appâté est le milieu d’après-midi et d’attendre patiemment qu’ils arrivent vers le buffet que vous avez préparé.

Une autre école de pensée nous enseigne que lorsqu’on progresse dans le bois avant le lever du soleil, on ne voit rien et on effraie toutes les bêtes. Il est préférable de vous rendre à votre site au lever du jour avec une approche lente similaire à la chasse fine pour ne manquer aucune occasion.

Des éliminateurs d’odeur comme le Nok Out effaceront tous les effluves indésirables. Toutefois, après deux ou trois jours au même endroit, vous risquez d’être repéré olfactivement par les cervidés.

Pour éviter ce genre de scénario, si vous pouvez changer de poste d’affût aux 24 - 48 heures, vous aurez de meilleures chances de les berner. En revanche, dès que le vent joue contre vous, changez d’emplacement.

Bonne chasse !

