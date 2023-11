Crise climatique: voici pourquoi chaque geste compte

Si vous vous dites que vous n’avez pas d’impact individuel pour faire une différence dans la lutte aux changements climatiques, c’est faux. La journaliste et co-autrice Camille Dauphinais-Pelletier du livre Vivre avec une seule planète nous explique pourquoi chaque geste compte.

• À lire aussi: Cinq gestes simples et concrets pour sauver la planète

Qu’est-ce qui a été le plus surprenant de découvrir pendant tes recherches?

« Avant, j'étais une grande voyageuse [...] mais pendant la pandémie, j’ai commencé à faire de la recherche pour le livre et c’est à ce moment que j’ai réalisé que si je voulais être 100% honnête avec [mes valeurs], je devais me pencher sur ce problème», explique Camille Dauphinais-Pelletier. Elle compte désormais prendre l'avion qu'une fois aux 5 ou 10 ans à l'avenir parce que c’est trop polluant.

En effet, un seul aller-retour de Montréal-Paris entraîne des émissions de GES de 1,73 tonne, alors que notre budget carbone annuel individuel devrait être de 2 tonnes.

Actuellement, on produirait annuellement 17,8 tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone par personne au pays.

Qu’as-tu découvert qui a créé un déclic pour changer un comportement problématique?

«Quand j’ai réalisé que 5,5% de notre impact environnemental était lié à l’emballage, ça m’a enlevé un stress. L'objectif d'entièrement faire son épicerie en vrac met une pression sur nos épaules, mais d'autres actions ont plus de répercussions sur notre impact environnemental», explique-t-elle en soulignant que notre consommation de plastique n’est toutefois pas négligeable.

Car contrairement à ce qu’on pourrait croire en voyant le très grand nombre de gens prôner un mode de vie 100% zéro déchet, notamment sur les réseaux sociaux, d’autres gestes écoresponsables de base seraient à privilégier, car ils sont plus efficaces et plus simples à adopter. Par exemple, en limitant la quantité de viande qu’on consomme ou en optant pour des protéines végétales. Consommer du poulet [dont la production nécessite moins de ressources] au lieu de la viande rouge est aussi une façon simple d’ajuster son alimentation.

Comment aborder l’enjeu des changements climatiques avec des proches récalcitrants?

«Juger ou faire la morale, c’est la pire approche qu’on peut avoir [...] je pense que la façon la plus productive, c’est par l’exemple. J’explique aux gens que mon mode de vie me garde en forme, que ça me permet d’économiser. Je pense qu’en axant sur le positif, ça permet de rallier des gens à sa cause.» Elle recommande aussi d’inviter les gens à réfléchir à leurs habitudes et de proposer certaines options comme des applications de partage pour la voiture.

Quel impact souhaites-tu avoir avec ce livre?

«J’espère qu’il va montrer aux gens que les gestes individuels ont un impact, que c’est possible pour eux d’en faire [...] je comprends que le défi est gros, mais c'est possible.»

Pour plus de gestes

Vivre avec une seule planète

Camille Dauphinais-Pelletier et Élizabeth Ménard

Éditions du 24h

Disponible en librairie et sur 24heures.ca