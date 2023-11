VERREAULT, Clément



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Clément Verreault, époux de madame Francine Archambault, survenu le 23 octobre 2023 à l'unité de soins palliatifs du Centre d'hébergement (C. H.) de Charlesbourg, à l'âge de 72 ans. Il était le fils de feu Lucien Verreault et de feu Julienne Simard. Il demeurait à Ville de Lac-Saint-Joseph. Grand amoureux de son lac, de ses fleurs et de la nature, amoureux de la vie et de chaque jour que celle-ci lui apportait, Clément a vécu sa maladie avec beaucoup de courage et de sérénité, profitant de chaque moment et cherchant à apaiser la douleur de ses proches., où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière Saint-Michel de Shawinigan. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs : Benoit (Caroline Desbiens), Claire (Guy Laliberté), Hélène (Michel Kirouac), Jean-Martin (Jane Cesario), Jean-François (Kathleen Savard); son beau-frère Michel Archambault; ses belles-soeurs : Lise Archambault et Carole Laquerre ainsi que son neveu Louis Archambault; également plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, parents, ami(e)s et collègues de travail. Il était aussi le frère de feu Jean-Jacques (feu Arlette Tremblay). La famille remercie les équipes médicales et le personnel dévoué du Centre intégré de cancérologie, du service de soins palliatifs à domicile du CLSC de la Jacques-Cartier, ainsi que de l'unité de soins palliatifs du C.H. de Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale, unité de soins palliatifs du C.H. de Charlesbourg, https:// www.jedonneenligne.org/fondationfais/ DON/ ou à la Société canadienne du cancer, www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église.