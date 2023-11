Défaite crève-cœur des Stingers: «On a envoyé un message clair à tout le monde que nous sommes là pour de vrai»

Émotif après cette défaite crève-cœur, Brad Collinson était toutefois très fier de la prestation de ses ouailles et il voit le futur avec optimisme.

• À lire aussi: Les Carabins humilient le Vert & Or

• À lire aussi: Coupe Dunsmore: le Rouge et Or a eu très chaud et l’emporte sur les Stingers en deuxième prolongation

«Les gars ont cru à leurs chances jusqu’à la fin et ils ont démontré beaucoup de caractère en effaçant un retard de 14 points tard au quatrième quart, a souligné le pilote des Stingers. C’est la troisième fois cette saison qu’on efface un retard de 14 points ou plus. Les joueurs ont tout laissé sur le terrain et je suis très fier d’eux-mêmes si ce n’est pas le fun de perdre de cette façon en prolongation.»

«On va continuer de bâtir sur ce match, mais on a envoyé un message clair à tout le monde que nous sommes là pour de vrai, de poursuivre Collinson, qui faisait partie de l’édition 2002 des Stingers qui a battu le Rouge et Or à l’occasion de la Coupe Dunsmore. C’est terminé l’époque où il y avait seulement deux clubs dans notre conférence.»

Collinson avait aussi une bonne pensée pour les finissants qui ont choisi les Stingers alors que Montréal et Laval ne manifestaient pas d’intérêt à leur endroit à la sortie des rangs collégiaux.

«Je suis émotif quand je vois un gars comme Jacob Salvail qui n’a pas été recruté par les gros programmes et qui a laissé son cœur sur le terrain. Je suis tellement fier de Jacob.»

Salvail a capté trois passes pour 60 verges à son dernier match en carrière. «Il n’y avait aucun scénario dans ma tête où l’on terminait avec une défaite. Je suis fier des gars et de ce qu’on a montré sur le terrain.»

Des fleurs pour les Stingers

Glen Constantin a louangé ses adversaires. «On aurait pu s’échapper à quelques reprises, mais les Stingers n’ont jamais abdiqué, a résumé le pilote lavallois. Ils ont sorti tous les jeux. Je leur lève mon chapeau.»

«De notre côté, les gars ont fait preuve de persévérance, d’ajouter Constantin. Je n’ai jamais douté de notre équipe. La défensive a connu un gros match, notamment contre le jeu au sol, alors que l’offensive a encore commis des erreurs de synchronisme et de lectures. En éliminatoires toutefois, il n’y a pas de victoires laides. Seule la victoire compte.»

Dans la défaite, Ezechiel Tieide a connu tout un match avec huit réceptions pour 143 verges et deux majeurs. Il a aussi réalisé deux passes sur des feintes de dégagement qui ont procuré des premiers essais à Concordia et qui ont mené à dix points.