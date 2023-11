BERNATCHEZ, Marcel (Tobus)



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le jeudi 2 novembre 2023, à l'âge de 80 ans et 6 mois, en présence de sa conjointe et de sa fille, est décédé monsieur Marcel Bernatchez. Il était le conjoint de madame Denise Hanson, fils de feu de madame Carmen Patry et de feu monsieur Diogène Bernatchez. Il était retraité de la S.T.C.U Q. (RTC). Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18h à 19h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe des 28 dernières années : Denise Hanson; ses fils : Denis (Ursula Chevailler), Steve (Valérie Coulombe), feu Christian (Guylaine Tremblay) et sa fille Valérie; son frère : feu Jean-Claude et sa sœur: Monique (Jean-François Caron); ses cinq petits-enfants : Jonatan St-Pierre, Jessy-James Saillant, William-Alexandre Bernatchez, Jason et Gabriel Tremblay; ainsi que la mère de ses enfants : feu Monique Carette; ses beaux-parents : feu William Hanson et feu Annette Rhéaume; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Pierrette Hanson (feu Gaston Allard) et feu Claude Hanson (Sylvie Gagné); ainsi que ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Les Jardins du Manoir et le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur soutien et les bons soins prodigués ainsi qu'à l'intervenante Sylvie Duchaine du Carrefour des Proches Aidants de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, Québec, G1K 6M7, téléphone : (418) 524-2626, site web : https://www.gilleskegle.org/