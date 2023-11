GARON, Soeur Huguette



À l'infirmerie de la Maison-Mère des soeurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, le 29 octobre 2023, à l'âge de 101 ans, est décédée soeur Huguette Garon (soeur Marguerite-du-Sacré-Coeur), soeur de Saint-Joseph de Saint-Vallier. Elle était la fille de feu Marie-Ange Corriveau et de feu Élisée Garon. Originaire de Saint-Évariste (Beauce), elle demeurait à Québec. Elle était dans la 82e année de sa profession religieuse.. À la demande de soeur Huguette, le cercueil arrivera vers 9 heures à l'Oratoire et restera fermé. Il n'y aura pas d'exposition. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, au 701, avenue Nérée-Tremblay, Québec (Qc) G1N 4R8, dans l'Îlot de la communauté, sous la direction de la Maison Lépine Cloutier. Soeur Huguette laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse et les associé(e)s de la communauté, ses frères et soeurs : feu Françoise (feu Conrad Côté), feu Jacqueline (feu Nazaire Couture), feu Pauline (feu Jean-Paul Poulin), feu Gilles (Jeannine Amyot), feu Jean (feu Hélène Beaudoin), Gaétan (Monique Théberge), Pierre (Claude Ouellet); ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins cousines, amis et amies.