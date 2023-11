MARIER, Jacques



C'est avec une tristesse profonde et immense que Jacques nous a quittés le 13 octobre 2023 à l'âge de 68 ans. Malgré son état de santé des onze dernières années, Jacques était un rayon de soleil. Tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer, appréciaient sa joie de vivre, son sourire et ses taquineries. Michèle, sa conjointe, l'a entouré de son amour et a été présente pour lui tout au long de ces années. Ils s'aimaient mutuellement d'un amour sincère et profond. Jacques était le fils de feu Marcel Marier et feu Annette Desharnais. Outre sa conjointe, Michèle Pelletier, il laisse dans le deuil ses frères : feu Pierre (Lucie Royer), Alain (Christine Moisan), feu Guy et sa sœur Claire (Raymond Tanguay), ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Tous ceux qui voudront lui dire au revoir une dernière fois pourront le faire aude 9h à 11h15.L'inhumation des cendres se fera à la suite au cimetière Notre-Dame de Belmont à 14h30. Nous tenons à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement du Manoir St-Amand pour les bons soins prodigués dans les dernières années. Merci également au personnel du 6e étage de l'hôpital St-François d'Assise pour l'excellence des soins palliatifs qui lui ont permis de partir paisiblement dans la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec adressé au 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Québec, par téléphone : 1-888-768-6669 ou sur son site web : www.poumonquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.