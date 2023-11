Pourquoi Legault refuse-t-il de condamner le terrorisme israélien?

De nombreuses organisations humanitaires dans le monde et de plus en plus de pays réclament un cessez-le-feu dans le conflit israélo-palestinien.

Plusieurs analystes et observateurs politiques prétendent que nous assistons à un génocide du peuple palestinien sous le coupable laisser-faire des puissances occidentales.

Les bombardements israéliens sur Gaza et les exactions faites par des colons juifs en Cisjordanie auraient fait des milliers de morts chez les Palestiniens, dont près de 4000 enfants. Les pertes du côté palestinien sont quatre fois plus importantes.

Il est raisonnable de se demander si Israël s’affaire à se défendre ou s’il n’exerce tout simplement pas une vengeance et qu’il ne mène pas une guerre d’agression pour agrandir son territoire?

C’est dans ce contexte que le député de QS, Haroun Bouazzi, déposait une motion exigeant un cessez-le-feu dans le conflit israélo-palestinien. La motion n’a pas reçu l’agrément de la CAQ qui s’est vu refuser à son tour la possibilité de l’amender par QS.

Bouazzi en pleurait et appelait la honte sur le gouvernement caquiste. On pourrait en dire autant à l’égard des qsistes et de nos parlementaires qui n’ont pas réussi à forger un libellé qui appellerait à une trêve humanitaire.

L’intolérable

Israël a le droit d’exister. La Palestine aussi! Il faudra bien qu’un jour la communauté internationale s’en mêle pour forcer les belligérants à se partager un territoire avec deux États.

Il est de plus en plus intolérable de voir les secouristes sortir les enfants morts sous les décombres dans la bande de Gaza tout comme il était intolérable de constater l’égorgement de nourrissons en terre d’Israël.

Les massacres doivent s’arrêter sous la supervision de l’ONU. L’arrêt des hostilités doit ouvrir un processus de paix comme le souhaite la CAQ.

Ce serait un minimum de s’entendre chez nous sur une voie à suivre pour contribuer à une ère de paix dans un endroit du monde plutôt compliqué.

Histoire trouble

Israël a été créé sur le territoire d’un protectorat britannique après la Deuxième Guerre où on a assisté à un exode massif des Juifs d’Europe vers la Palestine. Les premiers dirigeants israéliens étaient des terroristes comme ceux du Hamas aujourd’hui qui souhaitent un État palestinien.

On oublie trop facilement que le Hamas a été favorisé par Israël, dans les années 1980, pour faire contrepoids à l’OLP de Yasser Arafat.

Il faut également rappeler qu’environ 700 000 Palestiniens ont été chassés de leur maison depuis la création de l’État hébreu. Depuis cinquante ans, Israël ne cesse de gruger du territoire et d’en occuper illégalement dans la région.

Le silence des puissances occidentales sur le sionisme devient assourdissant et nourrit le terrorisme palestinien sans qu’on puisse anticiper une paix durable.

Une motion québécoise sur l’arrêt des hostilités aura peu d’influence, cependant elle permettrait d’avoir les idées claires chez nous et de manifester notre humanité.

Le premier ministre Legault pourrait en prendre le leadership.