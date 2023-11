La CAQ faiblit parce qu’elle n’a plus de projet

La CAQ perd des plumes à un rythme ahurissant. Si la barque n’est pas redressée à court ou moyen terme, ce deuxième mandat pourrait être long et pénible. Quelques explications simples s’offrent pour la chute de popularité de François Legault.

Virer sur un dix cennes et abandonner le troisième lien revient à dire que la parole et les engagements du gouvernement ne valent pas cher.

Se voter, entre élus, 30% de hausse de salaire à la veille de négociations historiquement difficiles avec les employés de l’État n’était pas un coup de maître.

Les grands réseaux de la santé et de l’éducation ne tournent pas rond... comme d’habitude.

Avec une touche d’usure du pouvoir et une pincée d’arrogance, le tout saupoudré d’un soupçon d’incompétence de certains ministres, vous avez une recette pour dégringoler.

C’est quoi le programme?

Cependant, il y a un problème plus profond à la CAQ. Ce parti n’a plus de projets forts. Il a été réélu avec le slogan «Continuons». Les électeurs généralement satisfaits de la gestion de la pandémie ont choisi de continuer avec la même équipe. Mais pour faire quoi sur quatre ans? Pas clair...

On a oublié que le programme de la CAQ pour ce deuxième mandat était plutôt mince.

Dans son premier mandat, la CAQ avait du pain sur la planche.

Promesse sur la laïcité: on vote la loi 21. Langue française: on vote la loi 96. Maisons des aînés: malgré des dépassements de coût, on amorce la construction. Éliminer les commissions scolaires: chose faite, malgré le doute qui subsiste sur les nouvelles structures. Réduction substantielle de la taxe scolaire: engagement respecté.

Le programme de 2018 parlait aussi de maternelles 4 ans, de réduire le nombre de fonctionnaires, d’amorcer un rattrapage sur l’Ontario quant au niveau de vie, de rendre disponible l’internet à haute vitesse partout au Québec. Remplis en tout ou en partie, ces engagements constituaient un solide programme de gouvernement.

Et maintenant?

«Et maintenant, que vais-je faire?» disait la chanson. Cette question se pose à la CAQ. Pas que les ministres manquent de travail. Ils sont tous embourbés dans leurs crises et nous sommes dans une période qui fournit des crises en quantité.

Hormis sa passion pour la filière batterie, ce gouvernement n’a plus son propre plan de match, il n’est plus guidé par la réalisation de son programme politique. Il réagit aux urgences de l’actualité et aux demandes multiples des groupes de pression. Il est ballotté par les événements, mais il n’a plus sa propre feuille de route.

Faute d’avoir fait l’exercice dans son programme électoral, la CAQ doit se rattraper maintenant. Établir un plan de match qui donne un sens à ce deuxième mandat.

Si les caquistes ne savent plus eux-mêmes pourquoi ils sont au pouvoir, peut-on demander à l’électeur moyen de le savoir?