Le Pantanal, là où le jaguar est roi

Quand vous pensez au Brésil, quelles sont les premières images qui vous viennent en tête ? Sûrement la statue du Christ Rédempteur qui domine la ville de Rio de Janeiro, ou alors son célèbre carnaval. À moins que ce ne soit l’amour de ce peuple chaleureux pour le soccer et la samba qui vous vienne à l’esprit ? Bien sûr, il y a aussi l’Amazonie, la plus vaste forêt tropicale du monde. Mais connaissez-vous le Pantanal, cette région au centre ouest du pays qui rappelle un peu les Everglades ? Il s’agit de la plus grande zone humide de la planète dotée d’une faune et d’une flore extrêmement riches et diversifiées.

Un animal y règne en maître. C’est le jaguar, une espèce protégée au Brésil. Ce royaume animalier compte aussi plein d’autres bêtes fascinantes tels le tapir, le fourmilier géant, le capybara et des centaines d’espèces d’oiseaux et de poissons.

Le Pantanal dont une partie est classée réserve mondiale de biosphère par l’UNESCO est une destination parfaite pour échapper au tourisme de masse. Cette région saura plaire surtout aux passionnés de la nature et aux photographes animaliers. Nous y avons séjourné en août. Ce fut un périple dans la nature profonde gorgée d’extraordinaires découvertes. Peureux, s’abstenir...

En partance de Sao Paulo, après plusieurs heures de route dans des conditions parfois difficiles, nous sommes finalement arrivés à la Fazenda Barranco Alto, un immense ranch de bétail de 11 000 hectares, parsemé de forêts, de plaines herbeuses, de lacs, de lagunes où coule le Rio Negro, une rivière attrayante. Outre l’hébergement, ce ranch situé dans la partie sud du Pantanal propose des activités de style safari en bateau, en 4 x 4, à cheval et même à pied.

La grande vedette des lieux et que tous souhaitent apercevoir est sans contredit le jaguar, car il y est bien présent. Les touristes viennent de partout pour le voir. Le lendemain de notre arrivée, nous nous sommes levés avec une seule idée en tête, celle d’observer dans leur environnement naturel ces bêtes impressionnantes dotées de la mâchoire la plus puissante de tous les félins.

Le plus grand marais du monde

Le Pantanal est un immense marais constitué de prairies et de plaines inondables. Il s’agit, faut-il le rappeler, de la plus grande zone humide au monde et les jaguars aiment s’y réfugier, de préférence à proximité des rivières.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Selon notre guide et biologiste Marcos Violante, le Brésil abrite environ la moitié de la population mondiale des jaguars sauvages, dont 5000 seraient dans le Pantanal, là où se trouve, tel un buffet, une abondante quantité de nourriture (à titre informatif, les scientifiques estiment qu’il y a entre 64 000 et 173 000 jaguars dans le monde).

Expédition sur le Rio Negro

Nos guides Marcos Violante et Fernando Lacerda Marim nous ont tout de même bien avertis : le Pantanal, qui signifie marais en portugais, n’est pas un zoo et il faut s’armer de patience. Ici, les touristes peuvent passer des journées entières sans en croiser un. Mais malgré leur mise en garde, ils nous semblent plutôt optimistes. Après tout, Marcos et Fernando sont des guides expérimentés et la région est devenue leur terrain de jeu. Ils doivent bien connaître quelques-unes des cachettes de ce félin si convoité tout le long du Rio Negro.

Une grande variété d’espèces

Cette région au centre ouest du pays, dans l’État du Mato Grosso et du Mato Grosso do Sul, est un paradis de l’observation animalière.

Au cours de notre première excursion en barque à moteur, nous avons aperçu des bêtes souvent inconnues des Québécois : des loutres géantes d’Amazonie à l’air taquin, nageaient à quelques mètres de notre embarcation ; des familles de capybaras se prélassaient sur la plage au soleil.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Le capybara qui peut peser jusqu’à 150 lb est le plus gros rongeur au monde, mais malgré tout, il a un air plutôt sympathique.

Malheureusement pour lui, il constitue une proie de prédilection pour le jaguar. Lors de notre promenade sur la rivière, nous avons également compté des centaines de caïmans, qui eux aussi n’hésitaient pas à s’approcher de notre bateau. Quand est venu le temps de débarquer sur la plage et de marcher un peu, question de se dégourdir les jambes, plusieurs de ces bêtes à l’allure effrayante se sont avancées vers nous.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Après tout, de quoi pourraient-ils avoir peur ? Ils ne se font pas chasser par l’homme sur ce territoire. Bien sûr, il faut quand même garder une certaine distance et ne pas les déranger, car ils pourraient vouloir se défendre.

Comme il faisait extrêmement chaud ce jour-là, nos guides nous ont proposé de nous baigner dans la rivière. Les caïmans sont de la même famille que les alligators et les crocodiles, mais d’après Fernando et Marcos, les caïmans de cette région ne seraient apparemment pas dangereux pour l’homme. Ils ne nous ont pas du tout convaincus.

En plus, il y a des piranhas dans la rivière et même si d’autres touristes se baignent, nous passons notre tour sans aucun regret.

Cette première expédition s’est terminée par un safari en 4 x 4, peu avant le coucher du soleil. Notre objectif était de croiser un tapir, cet étrange mammifère, lointain parent du cheval et du rhinocéros.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Par chance, nous en avons aperçu un s’abreuvant dans le lagon, avec la lumière douce, le paysage était à couper le souffle. Ce fut une journée remplie de découvertes.

Un couple de jaguars

Pour notre deuxième journée d’aventure, le départ s’est fait très tôt le matin.

Il faut être attentif lors d’un safari, et surtout rester silencieux pour permettre aux guides de repérer les bêtes. Fernando nous dit en chuchotant qu’il y a un couple de jaguars pas très loin sur la plage, un mâle et une femelle.

La femelle devait peser au moins 200 lb et le mâle 50 de plus ! Nous avons pu les observer pendant plus d’une heure sans que notre présence les gêne. Mais la frousse s’est emparée de nous quand soudain le regard du mâle s’est fixé sur nous. Il rugissait comme s’il voulait nous dire de ne plus le déranger dans ses moments les plus intimes. Après tout, nous n’étions qu’à 40 mètres des amoureux. Les jaguars, troisièmes plus gros félins au monde après le tigre et le lion, sont rapides et de très bons nageurs. Ils sont capables de mordre à travers le crâne d’un crocodile. Ils tendent parfois des embuscades à leurs proies en sautant du haut des arbres et en les tuant d’un seul et puissant coup de gueule. Nous avons vite compris qu’il était temps de leur laisser toute la place et de nous éloigner.

Attaques ?

Pour ceux qui se demandent si des touristes ont déjà été attaqués lors d’une expédition avec des guides expérimentés au Pantanal, la réponse est non.

« Ces bêtes se sont habituées à la présence des humains et ils ne montrent plus aucun signe de stress lorsqu’ils voient un, deux, ou même plusieurs bateaux les observant de la rive opposée. L’animal continue sa routine, soit de chasser, copuler ou alors simplement de relaxer sur la plage » a expliqué Marcos Violante.

Il a ajouté qu’au cours des dix dernières années, et non pas au cours d’une expédition accompagnée de guides professionnels, des personnes ont été attaquées par un jaguar. Il faut donc user d’une extrême prudence et respecter son environnement.

En bref

Où

La région du Pantanal est située au sud de la forêt amazonienne dans l’état du Mato Grosso et du Mato Grosso do Sul, au centre ouest du pays. Le Pantanal touche également l’est de la Bolivie, et l’est du Paraguay. Avec ses 210 000 km2, sa superficie se compare à celles de l’Angleterre et de l’Écosse réunies.

Quand y aller

La meilleure période pour observer les animaux est la saison sèche, de mai à septembre. Lors de la saison des pluies, le plus grand marais du monde est inondé, le rendant difficilement praticable.

Transport

Si vous souhaitez visiter la partie sud du Pantanal, un vol de près de deux heures de Sao Paulo vous mènera vers la ville de Campo Grande. Puis de Campo Grande, le trajet en voiture pour se rendre au cœur du Pantanal peut prendre jusqu’à 6 heures, selon les conditions routières et votre destination exacte.

Il faut s’armer de patience, car le trajet sur des chemins de terre n’est pas de tout repos.

En cours de route, les passagers sont mis à contribution, car il faut ouvrir les barrières qui délimitent les territoires de chacune des nombreuses fermes de bétail de la région. Lors de notre passage, nous avons dû arrêter près d’une cinquantaine de fois pour les ouvrir et laisser passer le véhicule. Un vrai sport en soi ! Ce faisant, il est possible de se retrouver parfois à quelques mètres du bétail, il y en a énormément au pied carré ici, alors prudence !

En passant, la plupart des fazendas offrent le transport aller-retour pour Campo Grande en voiture. Il est également possible de noliser un jet privé pour s’y rendre, mais cela n’est évidemment pas à la portée de toutes les bourses. On prend l’avion de la petite ville d’Aquidauana à 1 h 45 minutes de voiture de Campo Grande et le vol est de 50 minutes.

Quant à la partie nord du Pantanal, le trajet en voiture par la route Transpantaneira de la ville de Cuiaba peut prendre de 2 h 30 à 5 h selon la destination.

Hébergement

Différentes options s’offrent à vous, de l’écolodge de luxe au séjour dans une fazenda – une ferme d’élevage qui accueille un certain nombre de visiteurs – en passant par des lodges plus rudimentaires susceptibles de plaire aux routards.

Normalement, ces établissements organisent des activités comme des randonnées à pied, des expéditions à cheval, en bateau, en 4 x 4, sans oublier les fameux safaris nocturnes.

Il est même possible de séjourner dans un camp de pêche, la plupart très rustiques. Notre coup de cœur va sans contredit à la fazenda Barranco Alto, propriété d’une famille d’origine suisse-allemande. Il s’agit d’un immense ranch de bétail de 11 000 hectares dans le sud du Pantanal.

Un lieu idéal pour l’observation de la faune et des fameux jaguars. La fazenda offre six chambres confortables et un menu alléchant à base de produits locaux.

Un territoire menacé

Le Pantanal est malheureusement menacé par, entre autres, l’agriculture et la déforestation. Sans parler des énormes incendies, causés par l’homme ou par des phénomènes naturels, qui ravagent régulièrement de grandes parties du territoire.

Un guide expérimenté

Marcos Violante est un biologiste et un guide depuis 1996, on peut le rejoindre sur son compte Instagram : instagram.com/marcosviolante/