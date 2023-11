Cuba essaime à tout vent. On trouve des Cubains à peu près partout sur les cinq continents. Ceux qui ainsi émigrent, laissant derrière eux de nombreux membres de leur famille, ne sont pas tous contre le gouvernement de leur pays. Ils émigrent avant tout pour des raisons économiques, pour soutenir leur famille demeurée sur place, en leur envoyant tous les mois des « remesas », ou tout simplement pour améliorer leurs conditions de vie en travaillant dans ces pays non soumis à un cruel blocus économique et commercial comme celui que connaît Cuba depuis plus de soixante ans.

Les familles ainsi disloquées ne se comptent plus. Presque toutes comptent un de leurs membres — fils, fille, père, mère, cousins, cousines, nièces ou neveux, oncle, tante ou grands-parents — besognant en dehors du pays, se transformant très souvent en planche de salut pour ceux demeurés sur place. Certains émigrent légalement dans des pays qui n’exigent aucun visa d’entrée, comme la Russie actuellement où existe une importante diaspora cubaine. D’autres choisissent des voies plus risquées, lassés d’attendre les autorisations des autorités étatsuniennes qui ne se privent pas de faire miroiter le « rêve américain ». Ces derniers risquent d’être retournés dans leur pays, sans plus, si les agents de l’immigration étatsunienne les découvrent au moment où ils mettent le pied sur le territoire du « paradis démocratique », sans être muni d’un visa.

Bon joueur, le ministère de la Culture et celui des Relations extérieures de Cuba organisent, du 2 au 12 novembre 2023, le 2e Festival de la Culture avec la participation d’artistes cubains résidant à l’extérieur et provenant de quatorze pays : Argentine, Colombie, Équateur, Espagne, États-Unis, France, Hongrie, Italie, Mexique, Norvège, Pologne, Suisse, Suède et Turquie. Le thème de ce festival : « Cuba marche avec moi ».

Photo courtoisie, Jacques Lanctôt

Ce sera l’occasion d’un grand brassage culturel où des artistes et intellectuels cubains vivant à l’extérieur de l’île socialiste pourront partager leur art et leur pratique avec d’autres artistes vivant à Cuba ainsi qu’avec le grand public. Toutes les disciplines artistiques seront au rendez-vous. Certains concerts seront diffusés en mode « non présentielle », qu’on pourra voir sur la chaîne You Tube CREARTV.

Des expositions de peintres de renommée internationale seront offertes dans différentes galeries d’art de La Havane ainsi qu’au Musée des Beaux-arts. Des écrivains, poètes, romanciers et essayistes, présenteront leurs plus récents ouvrages; une sélection de films traitant de l’immigration seront à l’affiche dans un cinéma du quartier Centro Habana, dont le touchant Miel para Oshún du grand réalisateur Humberto Solás. Des compagnies cubaines prestigieuses de danse contemporaine et folklorique se produiront sur différentes scènes aux côtés de danseurs et danseuses venus de l’extérieur. Jazz, chants lyriques, flamenco et musiques traditionnelles sont aussi au programme. Bref, il y en aura pour tous les goûts pour affirmer une fois de plus que l’art est rassembleur et ne connaît pas de frontières.

Photo courtoisie, Jacques Lanctôt

20e édition du Festival de théâtre de La Havane

Du 11 au 19 novembre prochain aura lieu le 20e Festival de théâtre de La Havane. Fondé en 1980, ce festival revient tous les deux ans, avec exception pendant les années de la pandémie de la Covid 19. Comme c’est souvent le cas lors de tels événements, les scènes seront multiples, permettant ainsi aux gens des quartiers périphériques de se familiariser avec cet art vivant, miroir de la société cubaine, et d’intéresser de nouveaux publics. La France, le Costa Rica, l’Espagne, la Colombie et l’Argentine présenteront une ou plusieurs œuvres. Le public pourra aussi assister à des ateliers et conférences où des dramaturges viendront expliquer leurs démarches artistiques.

Photo courtoisie, Jacques Lanctôt

Non au blocus contre Cuba

Pour la 31e année, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a approuvé ce jeudi par une écrasante majorité — 187 pour, 2 contre (États-Unis et Israël), et 1 abstention (Ukraine) — la motion présentée par Cuba demandant que les États-Unis mettent fin au blocus économique, commercial et financier contre Cuba. Une résolution symbolique, faut-il le rappeler, puisqu’elle n’a aucune force contraignante, de sorte que les États-Unis peuvent continuer d’appliquer ce blocus meurtrier, qui a causé et continue de causer tant de souffrances au peuple cubain, dont plus de 80% de la population n’a pas connu ce que c’est que de vivre sans le blocus. Une autre preuve que Cuba n’est pas seule et isolée.

Photo courtoisie, Jacques Lanctôt

187 pour, 2 contre et une abstention