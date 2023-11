L’endroit idéal pour marcher en montagne dans l’Nord

S’il y a une valeur sûre pour une randonnée plaisante en montagne, dans les Laurentides, c’est bien le parc régional Val-David Val-Morin.

Facile d’accès. Sentiers bien signalisés et pour tous les niveaux. Beaux paysages. Tout y est.

Un joyau

Mais il y a aussi cette sensation de se retrouver vraiment dans l’Nord, comme le désignent les habitués des Laurentides. Déjà, sur l’A-15, on observe qu’il y a de plus en plus de sapins et de caps rocheux à la hauteur de Val-David.

Dans le parc, une dizaine de sommets se succèdent, du mont McMaster à l’est au mont Césaire à l’ouest, connectés entre eux par des sentiers. Dire qu’il y a une vingtaine d’années à peine, ce fabuleux territoire n’était pas accessible à tout le monde.

L’accès a même déjà été contrôlé par un promoteur qui avait érigé des barricades, raconte-t-on. Mais avec la création du parc, le territoire, déjà réputé pour l’escalade et le ski de fond, est devenu de plus en plus attrayant pour les randonneurs­­­.

Secteur Far Hills

Du côté de Val-Morin, on a le choix parmi plusieurs sentiers en boucle, allant du Renard (1 heure) au mont King (3 heures). J’aime bien le sentier La Gélinotte (2 heures), agrémenté d’une passerelle.

Le trajet passe d’abord par une forêt dense puis par une chênaie s’étendant jusqu’au sommet du mont McMaster. De là, on a droit à tout un point de vue sur le lac Raymond et les montagnes voisines.

Secteur Dufresne

En entrant par Val-David, le parcours le plus populaire, et pour cause, mène au mont Condor Ouest. Le trajet longe d’imposants blocs erratiques et des parois d’escalade.

Au belvédère perché à 440 mètres d’altitude ou sur un promontoire rocheux, le coup d’œil donne sur le village et plusieurs sommets. On a tendance à s’y attarder pour la vue et pour manger.

Aller-retour, ça prend environ deux heures. Libre à vous de prolonger la randonnée d’une heure en vous dirigeant au mont Condor est et au mont King. Pas moins de sept points de vue s’y trouvent.

RÉSERVE NATURELLE DU PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID VAL-MORIN

Accès : Val-David (secteur Dufresne) et Val-Morin (secteur Far Hills)

Val-David (secteur Dufresne) et Val-Morin (secteur Far Hills) Sentiers de marche : 60 km

60 km Chiens : autorisés en laisse

autorisés en laisse Tarifs pour la marche : 9,50 $ par adulte, gratuit pour les enfants (17 ans et moins)

9,50 $ par adulte, gratuit pour les enfants (17 ans et moins) Activités hivernales (autres tarifs) : marche avec crampons, raquette, ski de fond, vélo à pneus surdimensionnés (VPS)

marche avec crampons, raquette, ski de fond, vélo à pneus surdimensionnés (VPS) Carte téléchargeable : application Ondago

application Ondago parcregional.com

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.