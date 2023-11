Les 10 règles d’or pour bien gérer vos finances

Novembre est le mois de la littératie financière. C’est le bon moment pour remettre à jour vos connaissances dans ce domaine et vous assurer que vous ne posez pas de gestes qui nuisent à vos finances.

1. Soyez prudent avec votre ratio d’endettement

C’est le tout premier facteur que considère une institution financière quand un client lui demande un prêt, rappelle Pierre Fortin, président de Jean Fortin, conseillers en finances personnelles. «Ce ratio permet d’évaluer votre capacité à rembourser vos dettes. S’il est trop élevé, au-dessus de 40%, la banque risque de vous refuser le prêt», dit-il. Vous pouvez calculer le vôtre ici par exemple : ratioendettement.com.

2. Surveillez votre dossier de crédit

Consultez votre dossier de crédit auprès d’Équifax et TransUnion chaque année et avant de demander du crédit, pour vérifier votre pointage et vous assurer que votre dossier ne présente pas d’erreur. Une demande de prêt refusée n’est jamais agréable et vous pénalisera.

3. Payez vos factures à temps

«Peu importe le montant de la facture, qu’il s’agisse de 200 $ ou de 2000 $, tout retard de plus de 90 jours sera inscrit dans votre dossier de crédit et y demeurera pendant six ans! Cela fera baisser votre pointage de crédit», mentionne Pierre Fortin. Une facture de cellulaire oubliée peut vous coûter cher...

4. Vérifiez votre utilisation de votre limite de crédit

Si vous utilisez régulièrement plus de 50% de la limite de crédit autorisée par votre carte de crédit, vous nuirez à votre pointage, et ce même si vous acquittez la totalité du compte chaque mois. «Mieux vaut avoir une limite plus élevée que l’on utilisera moins, qu’une petite limite très sollicitée», conseille Pierre Fortin.

5. Remboursez le solde complet de votre carte de crédit

Attention: si vous ne payez pas votre solde de crédit en entier à l’échéance, les frais d’intérêt s’appliqueront sur la totalité de tous vos achats pour le mois, ainsi que sur tous les achats futurs jusqu’à ce que votre solde courant soit à 0 $, prévient Pierre Fortin. Pour savoir ce que vous coûte votre carte de crédit en intérêts, faites le calcul ici par exemple: macartedecredit.com.

6. Utilisez votre carte de crédit comme un outil de paiement

Une carte de crédit devrait être utilisée comme un outil de paiement uniquement, car c’est l’un des pires instruments de crédit en raison des taux d’intérêt très élevés (20% en moyenne). «Un achat à crédit de 1000 $ vous en coûtera 1500 $ si vous ne payez que le minimum chaque mois», indique Pierre Fortin.

7. Faites un budget

Si on sait généralement combien on gagne chaque mois, on a souvent une idée moins claire de ce que l’on dépense. Un budget vous aidera à savoir où va votre argent, à couper dans les dépenses inutiles et à épargner. Plusieurs outils sont accessibles en ligne, notamment celui-ci: faitesvotrebudget.com.

8. Maximisez vos avantages fiscaux

«Informez-vous sur les différents crédits d’impôt et avantages fiscaux auxquels vous avez droit, pour être en mesure de les maximiser», recommande Pierre Fortin. Vous pourriez réduire votre facture fiscale en cotisant à vos REER et CELIAPP, ou encore bénéficier des programmes gouvernementaux (subventions au Régime enregistré d’épargne-études, Régime enregistré d’épargne invalidité, allocation-logement, crédits pour aînés, pour personne handicapée, supplément de revenu garanti, etc.)

9. Épargnez et constituez un fonds d’urgence

Payez-vous en premier! Cela signifie que vous devriez mettre l’épargne en tête de liste, avant même les autres dépenses. Pour cela, planifiez des prélèvements automatiques qui coïncident avec votre paie. «Même si on n’a pas les moyens de mettre de beaucoup d’argent de côté, quelques dizaines de dollars à chaque paie sont un bon début», souligne Pierre Fortin. Cette épargne vous évitera d’avoir recours au crédit et de vous endetter en cas d’imprévus.

10. Soyez à l’écoute des signaux d’alarme

De l’avis de la plupart des prêteurs, le paiement mensuel de toutes vos dettes, excluant l’hypothèque, ne devrait pas dépasser 10 à 15% de votre revenu après impôt. Si vous dépassez ce ratio, il est temps de reprendre vos finances en main.