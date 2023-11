Les faux amis du peuple palestinien

Israël a-t-il totalement tort, pas du tout tort, un peu tort?

Le Hamas a-t-il totalement tort, pas du tout tort, un peu tort?

On pourrait en discuter jusqu’à la prochaine glaciation.

Faits

Dans cette tragédie, deux aspects fondamentaux sont occultés.

Le premier, c’est l’extraordinaire hypocrisie des régimes arabes.

Le second, c’est l’indignation à géométrie variable de beaucoup d’Occidentaux.

En 1948, Ben Gourion déclare la naissance d’Israël. Sept armées arabes attaquent immédiatement l’État naissant.

Par solidarité avec les Palestiniens, par antisémitisme, pour prévenir l’influence américaine, pour rallier leurs propres populations autour de leurs régimes respectifs, etc.

Israël gagne et, dès lors, même si plusieurs de ces pays l’attaqueront de nouveau, leur priorité n’est plus – en fait, elle n’a jamais été – le sort des Palestiniens.

Plus les années passeront, plus l’unique souci de ces régimes, tous autoritaires, sera leur propre survie, leur propre maintien au pouvoir.

L’un après l’autre, plusieurs normaliseront leurs relations avec les États-Unis et Israël, signant parfois carrément des accords commerciaux et politiques.

Les milliards reçus ne percoleront guère jusqu’à leurs populations misérables. Ils serviront à consolider leurs appareils de répression afin de s’accrocher au pouvoir.

La «solidarité» avec les Palestiniens sera évoquée rituellement, comme une cassette, mais guère plus.

Certains aiment rappeler qu’Israël reçoit des milliards des États-Unis. Vrai.

Les pétromonarchies arabes, elles, préfèrent consacrer des milliards à acheter des clubs de soccer en Europe ou à faire pousser des villes luxueuses dans le désert.

Les Palestiniens ? On leur enverra de temps en temps quelques caisses de nourriture, de livres ou de médicaments.

On demande à l’Europe d’accueillir sans sourciller tous ces migrants qui fuient le Moyen-Orient, mais on ne demande guère aux régimes arabes d’accueillir leurs «frères» palestiniens.

Aujourd’hui, quand un Palestinien tombe sous une balle israélienne, on s’émeut. Avec raison.

Mais quand les Palestiniens tombent sous des balles arabes, ou se tuent entre eux, où est l’indignation des bonnes âmes en Occident?

Où était l’indignation quand le boucher syrien Assad coupa l’eau, l’électricité et la livraison de nourriture pendant deux ans au camp de réfugiés palestinien de Yarmouk?

Où était l’indignation quand l’armée libanaise, excédée par la déstabilisation provoquée sur son territoire par les islamistes, rasa le camp de réfugiés palestiniens de Nahr al-Bared en 2007?

Zéro indignation ou presque, également, en 2005, lorsque les factions palestiniennes du Fatah et du Hamas s’entretuèrent pour le pouvoir après le retrait d’Israël de Gaza?

Zéro indignation aussi devant le fait prouvé que le chef du Hamas vit confortablement au Qatar et est devenu millionnaire, comme d’autres leaders du mouvement, en prélevant une taxe de 20% sur tous les biens qui entrent dans Gaza?

Trahi

Israël a assurément ses torts. Mais Israël, seul et unique responsable des souffrances des Palestiniens?

Non, c’est beaucoup plus compliqué. Ce peuple est aussi trahi et manipulé par ses propres dirigeants et par les régimes de la région qui se prétendent solidaires.