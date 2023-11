Les grosses quilles du samedi

Afin de profiter de l’heure supplémentaire que nous permet le retour à l’heure normale de l’Est, on jette son dévolu sur du gamay st-romain granitique (de que c’est?!), du merlot d’Okanagan déguisé en pomerol et un rouge à base de zinfandel/pinot noir digne d’un extraterrestre.

Buvez moins. Buvez mieux.

Domaine Sérol, Oudan 2021, Côte Roannaise, France 29,85$ – Code SAQ 14721669 – 12,5% – Bio

Attention: large soif devant! La Côte Roannaise est une jeune appellation située entre Clermont-Ferrand et Lyon, tout au nord du département de la Loire. «Oudan» provient de la première parcelle plantée en gamay st-romain, une variété autochtone, sur des coteaux granitiques, par Stéphane Sérol, il y a une vingtaine d’années. Fruité éclatant. Notes de cerise, de framboise et charbon. Belle densité de matière, rond et élégant. Très peu tannique et axé sur la buvabilité, il se démarque par sa complexité et son élégance. Merveilleux compagnon des prochains repas des Fêtes, ou alors on en fait des provisions pour le printemps prochain. Garrrrrrroche-toi!!!!!

★★★ 1⁄2 $$ 1⁄2

Mission Hill, Reserve Merlot 2020, Vallée de l’Okanagan, Canada 33,00$ – Code SAQ 14404891 – 14%

Le merlot peut se montrer guidoune et sans âme, comme il peut illuminer le dégustateur par son aristocratie et sa capacité de se bonifier sur plusieurs années. Et on serait porté à penser qu’un merlot de Colombie-Britannique fait partie de la première catégorie. Que nenni! Un vin concentré, une matière épaisse et à la fois souple, le tout s’articulant autour de tanins fermes et raffinés. C’est frais, long, juteux et aguicheur avec ce qu’il faut de fraîcheur pour vieillir en beauté dans les cinq à huit prochaines années (même si c’est bouché avec une capsule à vis). Bravo!

★★★ 1⁄2 $$$

Martha Stoumen, Post Flirtation 2022, Californie, É.-U. 45,75$ – Code SAQ 14205648 – 12%

Un vin top tendance dont on parle en bien partout. Même ma collègue Nadia m’a chanté ses louanges. Un assemblage osé de zinfandel et de pinot noir auquel on ajoute du carignan et de la petite syrah. C’est vinifié en nature et embouteillé sans filtration. Au-delà de l’étiquette qui nous rappelle la rencontre du troisième type, on s’émerveille devant la robe lumineuse parsemée de paillettes brillantes. Au nez, des notes de fraise, de betterave et de réglisse. Rien de levurien ni de funky. En bouche, le fruit paraît abondant, mais aussi un peu pataud malgré une acidité vive et les petits degrés d’alcool annoncés. C’est agréable, quoiqu’un peu court et rêche. Plaira aux amateurs de vins naturels, mais moins à ceux qui cherchent un vin classique ou moderne.

★★1⁄2 $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel