L’investisseur futé: Ottawa donne un coup de frein à un populaire bas de laine

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous vous donnons des idées concrètes pour placer votre argent.

Avec la hausse des taux d’intérêt, les certificats de placement garantis (CPG) sont redevenus populaires. Mais ils ne sont pas les seuls à surfer sur la vague!

• À lire aussi: Dans l'œil du Québec inc.: CGI aidera les États-Unis avec de l’intelligence artificielle

• À lire aussi: L’investisseur futé: À l’aide, j’ai besoin d’un conseiller financier!

Les investisseurs qui ont un compte de courtage ont accès à un autre produit qui a grandement bénéficié de la remontée des taux: les fonds négociés en Bourse (FNB) d’épargne à intérêt élevé.

Des comptes bancaires dans un fonds

Ces FNB sont composés, en quasi-totalité, de dépôts dans des comptes à intérêt élevé détenus dans des institutions comme la Banque Nationale, la CIBC et la Banque Scotia.

Ces jours-ci, ces FNB offrent un rendement annualisé d’environ 5,3%. C’est davantage que ce que proposent les CPG d’un an de la plupart des grandes institutions financières, dont Desjardins. Et en plus, il est possible de retirer son argent quand on veut. Dans le cas d’un CPG, les fonds sont généralement «gelés» pendant un an ou plus.

Bien des Canadiens ont flairé la bonne affaire. En 2022, ils ont placé pas moins de 9 G$ dans des FNB à intérêt élevé. Et ils y ont mis 9 G$ de plus depuis le début de l’année. Les actifs détenus dans les neuf FNB à intérêt élevé canadien frisent actuellement les 23 G$, selon CIBC Marchés des capitaux.

Trop beau pour être vrai!

Mais voilà, c’était (un peu) trop beau pour être vrai. Le jour de l’Halloween, le Bureau du surintendant des institutions financières a rendu une décision défavorable aux FNB à intérêt élevé.

En résumé: l’organisme réglementaire fédéral considérera désormais comme plus risqués les dépôts que les FNB à intérêt élevé font dans des comptes bancaires. Pourquoi? Parce que les investisseurs peuvent les retirer quand bon leur semble.

Conséquence: les banques n’offriront plus des taux d’intérêt aussi intéressants à ces dépôts de gros. Le rendement net des FNB à intérêt élevé pourrait ainsi diminuer de 0,5 % par année, selon Valeurs mobilières TD (il passerait de 5,3% à 4,8% si l’on prend la situation actuelle).

La revanche du marché monétaire

Cette baisse attendue de rendement des FNB à intérêt élevé se reflétera graduellement au cours des trois prochains mois, selon CIBC. Elle rendra plus attrayants les FNB (et les fonds communs de placement) du marché monétaire, dont le rendement net varie actuellement de 4,98% à 5,1%.

Les FNB à intérêt élevé et du marché monétaire ont un niveau de risque «faible», mais il convient tout de même de rappeler que les sommes qui y sont investies ne sont aucunement protégées par l’assurance-dépôts.

Et même si les taux actuels sont alléchants, il faut toujours se demander quelle proportion de son portefeuille on souhaite conserver sous forme de liquidités. Les fourchettes habituellement recommandées par les experts oscillent entre 0 et 10-15%, mais tout est fonction des prévisions pour les marchés boursiers et obligataires ainsi que de votre situation personnelle.