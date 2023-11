Lorsqu’on plante à pleine face!

Quand on se déplace lentement à la chasse fine pour tenter d’approcher une bête, on analyse chacun de nos pas et on dépose les pieds avec soin et en douceur.

Après avoir ciblé un gros gibier, on attend plusieurs minutes pour s’assurer que la blessure ait bel et bien entraîné la mort. On évitera ainsi de l’apeurer et de le repousser. C’est souvent à ce moment que ça se gâte pour nos membres inférieurs. On est anxieux, on tente de s’approcher de la dépouille tout en prenant des points de repères visuels lointains et on fait des grands pas à tâtons.

Blessure

En progressant vers le trophée recherché, dans les grandes herbes, on peut marcher soudainement dans un trou ou s’enfarger sur une branche, une roche, etc. Lorsqu’on perd le pied de la sorte, il s’ensuit généralement une douleur intense. On souffrira alors d’une entorse de la cheville ou du genou, voire même d’un étirement musculaire au niveau du pied, de la jambe, de la cuisse ou de la fesse.

Le Dr Sébastien Fortier, chiropraticien, cumule près de 20 années d’expérience auprès des athlètes et Laurence Labrosse est technologue en physiothérapie en plus d’être intervenante sportive. Ces spécialistes œuvrent à la clinique Groupe Santé Optimum de Laval. Ils ont bien voulu conseiller les lecteurs du Journal pour qu’ils évitent certaines blessures.

Préparation

Quelques semaines avant vos excursions, marchez régulièrement et progressivement vers des terrains accidentés. Lors de ces exercices, portez vos bottes de chasse. Elles doivent être en bon état, bien ajustées à votre pied, offrir un support adéquat et être bien lacées.

Si vous êtes plutôt inactif, optez pour un programme de renforcement des membres inférieurs composé de flexions sur jambes (squats), de fentes avant (lunge), de petits sauts sur la pointe des pieds et de petits sauts latéraux.

Le matin de la chasse, allez-y avec un échauffement léger composé de 10 flexions des genoux (demi-squat), 10 flexions plantaires (soulevez les talons), 10 dorsiflexions (soulevez les orteils) et de marche avec les genoux hauts (type militaire) pour 30 secondes.

Ouch !

Et si malgré toutes les précautions, vous vous êtes blessé à un membre inférieur ? Dans l’immédiat, évitez de marcher dessus et appliquez de la glace, ou immergez-le dans de l’eau glaciale, pour une durée de 10 minutes à l’heure.

Tentez de bouger lentement la région blessée sans mettre de poids dessus. Ensuite, essayez une mise en charge progressive, suivie d’une reprise lente des mouvements reliés à la marche.

Au retour, si la douleur est très forte, consultez votre professionnel de la santé. Si le mal est léger ou modéré, optez pour l’acronyme RICE. Le R fait référence au repos. Le I fait allusion à la glace [ice en anglais], pendant une période de 10-15 minutes par application. Le C signifie compression à l’aide d’un bandage de compression si de l’œdème est visible. Finalement, le E est pour l’élévation du membre plus haut que le cœur pour permettre la diminution de l’enflure.

► Pour en savoir plus, visitez le site santeoptimum.ca ou composez le 450 497-1500.

