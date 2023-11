Mademoiselle et Boulette, en garde partagée chez Marie Laberge

Deux minettes bien différentes, mère et fille, qui s’aiment comme de vraies sœurs, partagent la vie et le duplex de Marie Laberge et de sa sœur.

1. Présentez-nous vos deux chats.

Ce sont deux chattes domestiques. Mademoiselle a 5 ans. C’est la maman de Boulette qui a environ 4 ans. De tous les chats qu’on a eus, ce sont elles qui s’entendent le mieux. Elles sont bien ensemble, comme de vraies sœurs !

2. Quelle est la raison qui vous a poussée à adopter ces deux chats ?

J’ai toujours eu des animaux par procuration, car je voyage beaucoup. J’ai la grande chance de vivre en cohabitation avec ma sœur, qui a toujours eu des chats. On habite dans le même duplex. J’avoue que ce sont les chattes de ma sœur. Cependant, elles sont chez elles dans tout le duplex. C’est donc une sorte de garde partagée avec un amour sans partage !

3. Pourquoi avoir choisi ces deux noms ?

Mademoiselle, parce qu’elle a de l’élégance. On dirait qu’elle est toujours en talon haut. Boulette, parce que c’est une boulette de poils. Quand elle était petite et qu’elle voulait aller vite, elle tombait par terre et roulait, comme une boule de poils.

4. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Je suis pas mal « toute » ! (Rire) Je suis beaucoup « oiseau » parce que c’est un enchantement. Les oiseaux sont ravissants et me fascinent. À la campagne, j’ai plusieurs mangeoires. J’adore les chiens, mais leur dépendance affective me rend un peu folle et me serre le cœur. Si on n’est pas là pour eux, la vie s’effondre ! Quant aux chats, on sait tous qu’ils essaient de nous rendre esclaves : ils nous testent en demandant sans cesse la porte !

Photo fournie par Marie Laberge

5. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de vos animaux ?

Mademoiselle est une chatte extrêmement particulière et brillante. Elle est follement attachante. [...] Si on travaille, elle est là, avec nous. Si on fait un Facetime, Mademoiselle va s’en mêler assurément. Boulette est très peureuse. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, car plus petite, elle allait dans les bras de tout le monde. Aujourd’hui, si ça sonne à la porte, elle va se cacher sous le lit. Avec ma sœur et moi, [elle] se laisse caresser et bave de bonheur. Elle est confiante avec nous.

6. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant Mademoiselle.

Mademoiselle adore les cheveux ! Elle met sa face dans mes cheveux puis elle ronronne et fait du pétrissage avec ses pattes. C’est le nirvana pour elle.

7. Quel est l’endroit préféré de Boulette ?

Petite, elle avait l’habitude d’aller s’installer dans une petite boîte carrée ouverte sur la table à manger pour se reposer. Elle a grandi et a continué à s’y installer, mais maintenant, ses poils débordent de partout. Elle y est un peu à l’étroit. Cela la rassure, on dirait.

8. Racontez-nous un de leurs mauvais coups.

Boulette a une très mauvaise habitude : chez ma sœur, si elle voit du papier de toilette sur le support, elle va le dérouler avec un plaisir dément, comme si elle faisait ses griffes dessus. Il faut donc le cacher.

9. Quelle serait leur activité préférée ?

Dormir ! Je n’ai jamais vu un animal dormir avec autant de bonheur que le chat. Ça dort ; ça dort ; ça s’étire... Les chattes dorment des heures et des heures, ce que je ne sais pas faire. Sinon, elles aiment bien aller dans les armoires de linge et s’y cacher pour dormir entre les draps et les serviettes.

À propos de Marie Laberge

Autrice de romans, elle n’est plus à présenter avec de grands succès tels que sa trilogie Le goût du bonheur. Son dernier roman, Contrecoup, est disponible depuis l’automne 2021. Elle a d’autres projets en cours et on ne peut qu’espérer la sortie éventuelle d’un 16e roman.