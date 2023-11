OCPM: de coûteuses missions à l'étranger aux allures de voyages touristiques

L’Office de consultation publique de Montréal, financé à 100% par des fonds publics, échappe presque à tout contrôle depuis des années. Ce qui a permis la mise en place d’une culture de dépenses au restaurant, de voyages, de copinage et a même envenimé un climat de travail toxique, problèmes contre lesquels la Ville de Montréal se dit impuissante.

Les dirigeants de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) multiplient depuis des années les «missions» à l’étranger aux retombées parfois floues, et qui ont pris par moments des allures de voyages touristiques entre amis, membres de la famille ou anciens partenaires d’affaires.

Australie, Pays-Bas, France, Espagne, Côte-d’Ivoire, Mozambique, Brésil, Mexique, Londres, Maroc, Suisse, Argentine, Tunisie, Émirats arabes unis.. les dirigeants de l’OCPM parcourent le monde.

Ces missions officielles peuvent coûter 50 000$ par année aux contribuables montréalais. C’est le cas pour l’année 2016, où l’on compte au moins 10 voyages par avion.

Ironiquement, cette année-là, l’OCPM consultait la population montréalaise sur les façons de réduire la dépendance de la ville aux énergies fossiles.

Un voyage à 23 000$...

Au printemps 2016, la présidente de l’OCPM Dominique Ollivier, aujourd’hui bras droit de la mairesse Valérie Plante, a effectué une mission de 23 jours à l’étranger. Elle était accompagnée de son ex-partenaire d’affaires, Guy Grenier.

Le duo a pris part à un colloque à Amsterdam puis à des rencontres à Paris et Lyon. Ils y ont partagé quelques coûteux repas, dont un souper d’huîtres à 347$ pour l’anniversaire de M. Grenier.

Facebook

Le périple s’est conclu par un congrès de trois jours de l’Observatoire international de démocratie participative (OIDP) au Mozambique.

Le secrétaire général Luc Doray les y a rejoints après une escale à Londres pour visiter des amis, aux frais des contribuables.

À son retour de cette mission, qui a coûté plus de 23 496$ de fonds publics, M. Doray écrivait que l’OCPM n’en avait pas tiré de grande leçon, qui devait lui servir à préparer un congrès de l’OIDP à Montréal en 2017.

« L’OIDP est une créature un peu évanescente. [...] Il n’y a pas d’organes de décision, pas formellement en tout cas. Qui prend les décisions finales ou fait les arbitrages: pas clair », écrit-il dans un rapport de seulement deux pages, que nous avons obtenu par accès à l’information.

Quant au séjour de plus de deux semaines en Europe de Mme Ollivier et M. Grenier qui a précédé ce congrès, il n’en existe aucun compte-rendu, seulement un horaire.

Écoutez la rencontre Martineau - Dutrizac diffusée chaque jour en direct 11 h 35 via QUB radio :

Vraiment nécessaire?

Désormais retraité, M. Doray juge légitime de se questionner sur le nombre de personnes qui voyagent, mais rappelle en entrevue que c’est la présidente qui prend ces décisions.

Dominique Ollivier assure que les missions à l’étranger étaient «absolument nécessaires».

«On est invité à travers le monde pour partager notre expertise, explique-t-elle. Ça nous permet à la fois de faire rayonner ce qu’on fait, mais ça nous permet aussi de nous enrichir de ce que les autres font.»

Selon le professeur d’éthique à l’UQAM Michel Séguin, les dirigeants de l’OCMP devraient se questionner sur la nécessité de ces déplacements.

«Ce n’est pas leur argent qu’ils gèrent. Ils gèrent les deniers publics. Ils doivent se poser la question: est-ce que je peux obtenir le même résultat avec une solution ou avec une stratégie qui va me coûter beaucoup moins cher?»

Photo tirée de la page Facebook de Guy Grenier

Pareil aujourd’hui

Les nouveaux dirigeants de l’OCPM continuent de parcourir le monde.

En juin dernier, Guy Grenier, désormais secrétaire général de l’organisme, est parti onze jours à Londres, Paris et Rouen. Un périple qui a coûté 7327$ et qu’il a effectué en grande partie avec sa conjointe.

Outre un congrès de trois jours à Rouen, M. Grenier écrit dans son rapport de mission avoir eu cinq activités professionnelles, dont la célébration de la Fête nationale à Londres et l’enregistrement d’un podcast avec une amie à Paris.

Les employés sont très peu informés du but des déplacements de leurs patrons Isabelle Beaulieu et Guy Grenier.

«Sous les anciennes présidences, on était au courant, on savait quel était le programme, qui on allait rencontrer, quel sujet allait être discuté, et ce qu’on pouvait en retirer en tant qu’équipe et en termes pratiques de participation publique. Là, ce n’est plus le cas», dit une source qui a requis l’anonymat.

Selon la professeure à l’UQAM spécialisée en gestion municipale, Danielle Pilette, si les voyages pouvaient être pertinents il y a 20 ans pour l’OCPM, ils le sont beaucoup moins aujourd’hui.

«Les mécanismes de consultation publique, ce n’est plus nouveau. Il y a des départements universitaires, des observatoires [qui étudient cela]. Donc, on devrait probablement réduire de beaucoup les voyages à l’étranger», juge-t-elle.

Les rapports bâclés

Il n’existe aucun compte-rendu de nombreuses missions à l’étranger de l’OCPM, pourtant qualifiées d’essentielles par leurs dirigeants, a constaté notre Bureau d’enquête. Et lorsqu’il y en a, ils ne sont pas toujours rédigés avec rigueur et sérieux.

Moins d’un mois après leur retour du Mozambique, Dominique Ollivier, Guy Grenier et Luc Doray sont repartis de plus belle pour un séjour de dix jours à Barcelone, afin de rencontrer les dirigeants de l’OIDP, une mission à plus de 8000$.

Si un résumé des dépenses de ce voyage a été produit, aucun compte-rendu des rencontres y ayant eu lieu n’existe, confirme M. Grenier en réponse à une demande d’accès à l’information.

Pire encore, par trois fois en 2016, M. Doray affirme avoir profité de ses vacances pour faire quelques rencontres d’affaires au Brésil. Mais l'OCPM nous dit qu’il n'existe pas toujours de rapport pour corroborer ses dires et ainsi justifier ses dépenses aux frais des Montréalais.

Des photos

Pour certaines missions, les comptes-rendus obtenus grâce à une demande d’accès à l’information ne sont que des agendas, ou contiennent plus de photos que d’informations sur les activités auxquelles l’Office a participé.

Selon la professeure à l’UQAM spécialisée en gestion municipale, Danielle Pilette, à qui nous avons soumis plusieurs rapports, ceux-ci manquent de sérieux.

«Il n’y a pas d’objectifs de la rencontre, la durée, les retombées attendues ou le suivi requis. Il n’y a rien de ce qui pourrait donner de la valeur et de la rigueur au rapport», fait-elle remarquer à propos de celui d’une mission en Europe en juin dernier.

Lors de ce voyage, M. Grenier participe, à Rouen, à un atelier lors des Rencontres européennes de la participation. Il n’inscrit pas les dates où il s’y trouve et se contente de copier et coller la description du panel inscrite dans le programme de l’événement.

Plusieurs rapports comportent aussi des erreurs ou des omissions de dates, ainsi que de nombreuses fautes de frappe.

«Je me pose surtout la question de savoir si quelqu’un lit ces comptes rendus, qui sont à l’appui des demandes de remboursement pour les voyages», estime la professeure Pilette.

L’OCPM a refusé de s’expliquer concernant ces voyages.

Activités en famille ou avec des amis pendant les voyages d'affaires

La présence de membres de la famille ou les activités entre amis lors de nombreux et longs voyages laissent planer un doute quant à la bonne utilisation de fonds publics par l’OCPM, selon des experts.

Notre Bureau d’enquête a pu confirmer la présence de la femme de l’actuel secrétaire général, Guy Grenier, lors d’au moins deux missions de l’OCPM, soit en 2019 et en 2023. Son fils était de son côté présent en 2016.

Quant à Dominique Ollivier, sa mère a partagé un logement avec elle pendant une mission officielle.

L’ex-secrétaire général Luc Doray, de son côté, a fait une escale de trois jours à Londres, qui a coûté 805$ aux contribuables, pour voir des amis.

Selon Michel Séguin, expert en éthique, le fait que l’OCPM refuse de fournir les factures des hôtels, des billets d’avion et des repas, laisse planer un doute quant à la légitimité des déplacements.

Photo courtoisie Michel Séguin

Expert en éthique

«Si je vais en voyage, que je prolonge et que ma femme m’accompagne, il faut s’assurer d’être transparent. La démonstration d’intégrité repose sur les épaules de celui qui fait le voyage» , dit-il.

Selon la spécialiste de la gestion municipale Danielle Pilette, la longueur des voyages n’aide pas à dissiper le doute.

Danielle Pilette

Experte en gouvernance municipale

«Si on limite les durées, on va limiter beaucoup de problèmes. Ça va devenir beaucoup moins attrayant pour des conjoints», croit-elle.

Aucune facture

M. Grenier a refusé nos demandes d’entrevue, mais assure que sa femme a payé pour «ses billets d’avion, ses repas,et tout ce qui est afférent». Nos demandes pour voir les pièces justificatives ont été refusées.

De son côté, Dominique Ollivier assure que sa mère n’a été présente que dans une seule mission et qu’elle ne l’a vue que «deux fois pendant ce voyage», bien qu’elles aient partagé un logement pendant 9 jours.

«Il n’y a aucun argent des contribuables montréalais qui est allé à payer des choses pour de la famille ou des activités qui n’étaient pas directement reliées, soit aux fonctions de l’Office, soit à sa mission», insiste-t-elle, sans toutefois fournir de facture.

Questionnée à savoir si la présence de membres de la famille ne donnait pas, à tout le moins, l’impression que peu de travail y était abattu, Mme Ollivier réplique:

«Si on parle d’apparence, je veux bien. Mais en même temps, la réalité est qu’on peut vous montrer des vidéos, on peut vous montrer les photos, on peut vous montrer les rapports, on peut vous montrer les conférences qui sont faites, ce n’est vraiment pas une partie de plaisir», assure-t-elle.