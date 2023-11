Tante Gertrude a 100 ans

Elle est née à Sacré-Cœur, petit village près de Tadoussac, le 4 novembre 1923. Cadette d’une famille de 9 enfants, Gertrude Desmeules (photo) a toujours pu compter sur le soutien de ses frères et sœurs, dont plusieurs sont demeurés avec elle pendant plusieurs années et jusqu’à leur décès. Elle a aussi beaucoup voyagé durant sa jeunesse et a été enseignante durant sa vie active auprès d’une clientèle de personnes malentendantes à la fin de sa carrière. Toujours célibataire (peut-être le secret de sa longévité), celle qui demeure au Domaine Saint-Dominique à Québec est encore très lucide et très coquette à 100 ans. Elle a bien hâte d’être entourée de tous ses neveux et nièces et amis pour son centenaire.

Salut Claude

Photo d’archives

Les funérailles de notre ex-collègue Claude Bédard (photo) se tiendront ce matin à Lévis. La famille recevra vos condoléances à l’église Notre-Dame-de-la-Victoire, du 18, rue Notre-Dame, à Lévis, à compter de 9 h 30. Le service religieux sera célébré à 11 h. Je vous rappelle que celui qui a été directeur des sports dès les premiers jours du Journal de Québec, de 1969 à 1997, est décédé le 14 octobre à l’âge de 86 ans. Avant son entrée au Journal, il fut directeur général des Indiens de Québec, dans la Ligue provinciale de baseball, circuit professionnel de l’époque.

Anniversaires

Photo d’archives, Steven Leblanc

Geneviève Guilbault (photo), vice-première ministre du Québec, ministre des Transports et de la Mobilité durable et députée de Louis-Hébert (CAQ), 41 ans... Mario Lévesque, développement des affaires pour le Canada chez Forimpex Inc., 48 ans... Éric Fichaud, commentateur sportif à TVA Sports et ex-gardien de but de la LNH (1995-2001), 48 ans... Matthew McConaughey, acteur américain, 54 ans... Marc Déry, auteur-compositeur-interprète québécois, 60 ans... Michel Therrien, ex-entraîneur de la LNH et commentateur sportif à TVA Sports, 61 ans... Josée Lavigueur, professeure d’éducation physique et animatrice québécoise.

Disparus

Photo d'archives, Ben Pelosse

Le 4 novembre 2022 : Alvin Cramer Segal (photo), 89 ans, homme d’affaires et philanthrope canadien d’origine américaine qui a été président-directeur général de Peerless Clothing, un fabricant de costumes pour hommes... 2020 : Maurice Faivre, 94 ans, général et politicologue français connu pour ses ouvrages publiés sur la guerre d’Algérie... 2018 : Richard Le Hir, 71 ans, député de la circonscription d’Iberville de 1994 à 1997 pour le Parti Québécois... 2015 : Melissa Mathison, 65 ans, scénariste américaine... 2010 : George « Sparky » Anderson, 76 ans, ex-gérant des majeures et membre du Temple de la renommée du baseball... 2008 : Michael Crichton, 66 ans, écrivain américain... 1995 : Yitzhak Rabin, 73 ans, homme politique israélien, premier ministre depuis 1992... 1985 : Jean-Marie Lemieux, 45 ans, comédien québécois... 1980 : Wilfrid Sauvageau « Le petit frère Sauvageau », 82 ans, qui se fit connaître par ses quêtes au bénéfice du Patro Saint-Vincent de Paul de Québec, l’œuvre de sa vie.