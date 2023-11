The Edge: une patinoire avec vue spectaculaire à New York

Certes, il y a les classiques : les observatoires de l’Empire State Building et du Rockefeller Center qui proposent depuis un bon moment de superbes vues sur le panorama new-yorkais. Mais, depuis les dernières années, d’autres observatoires voient le jour dans la Grosse Pomme, tout en proposant des expériences qui se démarquent. C’est le cas de The Edge qui se distingue dans l’effervescent quartier Hudson Yards.

The Edge vient d’ailleurs tout juste de remporter le prix de l’attraction la plus innovante lors de la conférence Arival 360 qui a eu lieu à Orlando dernièrement. Se présentant comme la plus haute terrasse extérieure de l’hémisphère occidental, la plateforme d’observation est de forme triangulaire et est suspendue à pas moins de 335 mètres au-dessus de New York.

Photo fournie par Related Oxford

Elle offre une expérience vertigineuse avec des vues panoramiques spectaculaires et probablement l’une des plus belles vues que l’on puisse obtenir de la ville, notamment avec l’iconique Empire State Building en toile de fond.

La terrasse, très espacée, donne l’impression de s’avancer sur l’Hudson River et Jersey City et, à l’instar de plateformes du genre, un plancher de verre au milieu de la terrasse propose des sensations fortes et une vue unique au-dessus de la ville. Des murs de verre inclinés accentuent l’impression de flotter dans les airs.

Photo fournie par The Edge

Survolez New York... en patins !

L’observatoire se distingue en offrant une multitude d’événements tout au long de l’année, des soirées DJ en passant par les cours de yoga, aux expériences Sky Bloom et Autumn in the Sky, où, respectivement, fleurs et feuillage automnal abondent pour colorer autrement l’expérience immersive.

Les plus audacieux et les amateurs de sensations fortes se prêteront sans doute à l’expérience City Climb qui, un peu comme EdgeWalk à la Tour CN, propose de se pencher au-dessus de la ville maintenue par des harnais, mais cette fois après une portion d’ascension à l’extérieur.

Photo fournie par Thomas Heatherwick

Les plus romantiques pourront quant à eux pour une seconde saison se prêter à l’expérience Sky Skate qui est de retour au 100e étage pour la période des Fêtes. Une patinoire de glace synthétique, qui n’est d’autant plus pas alimentée à l’électricité, de 1024 pieds carrés permettra ainsi, dans une portion intérieure de l’observatoire, de profiter des meilleures vues de la ville, faisant de l’activité la haute expérience de patinage de la ville.

Y trouvera-t-on la même magie que sur les belles, et populaires, patinoires extérieures de la ville ? C’est à voir !

Repères

Où et coût

Au 100e étage du 30 Hudson Yards, l’un des plus hauts bâtiments de New York, difficile de le manquer ! Les prix varient selon l’heure de réservation, entre 36 $ US et 52 $ US, et ils sont évidemment plus chers vers le moment du coucher de soleil.

S’y rendre

Hudson Yards est situé sur le côté ouest de Midtown Manhattan et vous pouvez vous y rendre via la ligne de métro 7. À 25 minutes à pied de Times Square et de l’Empire State Building.

The Vessel

Au pied du gratte-ciel, The Vessel se veut une impressionnante structure interactive de 15 étages installée qui fait office à la fois d’œuvre d’art et d’observatoire. Tristement théâtre de quatre suicides, il est actuellement fermé et des travaux sont en cours pour sécuriser la structure. La partie basse est cependant accessible gratuitement à la visite, du lundi au samedi, de 10 h à 20 h et dimanche, de 11 h à 19 h.

Patiner de là-haut !

Du 15 novembre au 14 janvier. Les billets comprennent l’entrée à The Edge, l’expérience de patinage de 30 minutes et la location de patins.