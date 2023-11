Trump sauvera-t-il Trudeau?

Un influent sénateur libéral qui demande sa démission. Un candidat vedette potentiel, Mark Carney, qui se dit libre de le remplacer.

Tout ça dans la même journée.

Dure semaine pour Justin Trudeau, dont le leadership fait de plus en plus jaser.

Perte de contrôle

Pour l’instant, le premier ministre s’accroche, malgré les sondages désastreux qui s’accumulent.

Les libéraux insistent en coulisses sur le fait que les Canadiens finiront par voir clair dans le jeu de Poilievre, et que deux ans en politique, c’est long.

On avait même prévu ce creux de vague, dit-on, en plus d’être convaincu que la tempête sera passagère.

Le problème, c’est que le gouvernement Trudeau semble avoir échappé le gouvernail.

Au lieu de revenir en force cet automne avec un plan clair, les signes d’improvisation sont partout.

La petite danse entre Ottawa et les géants de l’épicerie n’est que du théâtre.

On peut se demander à quoi rime l’accrochage provoqué avec l’Inde.

Une brochette de ministres se présente devant la presse chaque semaine pour parler du coût de la vie sans annoncer quoi que ce soit de substantiel.

La brèche dans l’application uniforme de la taxe carbone vire au cauchemar.

L’environnement était à peu près le seul avantage concurrentiel que les libéraux possédaient encore.

On peut être d’accord ou non avec la stratégie de lutte aux changements climatiques de ce gouvernement. Le plan libéral demeure le plus sérieux et ambitieux jamais élaboré par le fédéral.

Ce recul donne raison à Pierre Poilievre, qui crie sur tous les toits que la tarification du carbone coûte trop cher aux Canadiens. Alors que dans les faits, la plupart d’entre eux y gagnent au change.

On attend par ailleurs toujours que les conservateurs disent autre chose sur l’environnement que leur objectif premier est de démanteler le plan des libéraux.

Épouvantails

Cela étant dit, le Parti libéral montre signe de vie.

Pendant que Pierre Poilievre prenait son envol cet été avec une énorme campagne de publicité, c’était le calme plat chez les libéraux.

Pas de recadrage, de tentative de définir Poilievre. Ils sont restés sur les lignes de côté à regarder le train passer.

La semaine dernière, on a aperçu une petite pulsation.

Ils ont mis en ligne quelques publicités négatives sur les réseaux sociaux sur le chef conservateur plutôt simple et prévisible, qui associent Poilievre à Trump.

La comparaison est évidemment exagérée et réductrice, mais lorsqu’on superpose les discours de l’un et de l’autre, comme le font les libéraux dans leur montage, force est de constater qu’il y a des ressemblances.

On parle du mépris des médias, de la censure woke, de la gauche radicale, de l’amour des truckers de la liberté, de bitcoin.

Des choses que Poilievre a déjà dites, mais qu'il aborde moins souvent par les temps qui courent, lui qui veut se concentrer sur l'économie et le coût de la vie.

L’épouvantail classique des valeurs sociales et de l’avortement colle moins à Poilievre. Il faut trouver autre chose.

Les libéraux espèrent que le retour de Trump dans le paysage médiatique à l’approche de la présidentielle américaine de l’automne 2025 entachera Poilievre.

C'est une arme à double tranchant. La tactique peut aussi sembler désespérée, pour un vieux gouvernement en panne d'idée.

Reste aussi à savoir si Justin Trudeau aura survécu en tant que chef d’ici là.