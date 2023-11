Un an plus tard, elle est vendue pour 25% de moins

Tous les jours, des centaines de propriétés changent de mains au Québec, la plupart sans qu’on puisse en connaître les fins détails. C’était avant qu’on ne s’y intéresse... Voici les dernières transactions qui ont retenu notre attention.

L’époque où la plupart des maisons s’envolaient en quelques semaines, et bien souvent pour plus que le prix espéré par le vendeur, semble de plus en plus révolue.

Un exemple parmi d’autres, celui du 160, croissant Geneva, à Mont-Royal, l’illustre bien. Mise en vente il y a plus d’un an, la luxueuse résidence vient d’être vendue pour 4,5 M$, ou pas moins de 25% sous le prix affiché par son vendeur.

Cette résidence de 400,5 m2 sur deux étages comprend six chambres, une cuisine spacieuse, avec un grand coin-repas qui mène à un solarium de style Nantucket qui, à son tour, mène à une cour arrière dotée d’une grande piscine creusée.

Il y a un an, cette résidence avec garage construite sur un terrain de 1115 m2, tout près de la future gare du REM, avait été affichée à 5 950 000$. Un peu plus de 12 mois plus tard, la même résidence a, certes, finalement été vendue, mais pour 25% ou 1,45M$ de moins que le prix demandé à l’origine.

Cette résidence avait été achetée par le vendeur, Philippe Saint-Germain, à l’automne 2006. À l’époque, ce dernier avait payé 1 775 000$.

Au dernier rôle d’évaluation, cette propriété s’était vu attribuer une valeur de 3 843 700$. Trois ans plus tôt, sa valeur avait été établie à 2 726 000$.

Un droit de mutation de 114 375$, payable à la Ville de Mont-Royal, s’ajoute au prix d’acquisition pour les acheteurs.

Avec la contribution de Philippe Langlois.

Extrait de la chronique immobilière hebdomadaire du Journal. Vous avez vent d’une transaction d’intérêt, n’hésitez pas à la communiquer à martin.jolicoeur@quebecormedia.com.

