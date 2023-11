Un député à la défense des enfants de Gaza

Derrière les discours formatés de nos élus se trouvent aussi certains humains sensibles et empathiques. La sortie du solidaire Haroun Bouazzi sur le refus de la CAQ d’appuyer une motion réclamant un cessez-le-feu dans le conflit opposant Israël au Hamas en représentait un touchant rappel.

Dans un monde où l’information circule à vitesse grand V et où les élus tentent d’éviter des déclarations controversées, on entend trop souvent nos politiciens sortir la cassette, comme on dit dans le jargon médiatique.

En ce sens, la déclaration du solidaire Bouazzi, qui a fini par pleurer et quitter la salle où il répondait aux journalistes, avait quelque chose d’émouvant et d’authentique, relativement à une situation qui mérite d’être condamnée.

Début de génocide

Le député solidaire s’est désolé que la CAQ refuse «un simple appel au cessez-le-feu et au respect du droit international». La veille, il avait reproché au gouvernement d’être aligné sur les actions d’Israël.

La motion qu’il avait préparée a reçu l’appui du PLQ et du PQ.



Bien sûr, il s’agit d’un conflit très complexe.



Mais il est vrai aussi, comme l’a précisé M. Bouazzi, que plusieurs observateurs de l’ONU, militants des droits de la personne et organisations s’inquiètent de la situation. Plusieurs commencent à parler d’un début de génocide à Gaza, a-t-il signalé.

Appel à la prudence

La CAQ souhaitait que soit retiré le mot «cessez-le-feu» pour parler plutôt d’une «résolution pacifique et durable du conflit».

Le changement aurait dénaturé la motion selon QS, mais le premier ministre a préféré plaider la prudence et parler de trêve humanitaire. À Ottawa, on a aussi assisté à un débat sémantique où Justin Trudeau a opté pour «pauses humanitaires».

Comme les partis d’opposition, je suis d’avis que réclamer un cessez-le-feu s’impose afin de protéger les civils et de faire un appel à la paix. Il n’est pas question de prendre parti, mais de faire preuve de gros bon sens.