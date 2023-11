La fin du Publisac fait des mécontents

La fin du Publisac risque de bouleverser les habitudes des consommateurs québécois et frappera plus durement les personnes âgées.

Créé en 1978 sous le nom Les messageries Publi-Maison, le Publisac permet à lui seul de sauver 1000$ par année, selon son propriétaire Transcontinental. Il y aurait quelque 75$ de rabais dans un seul sac.

Avec les prix qui explosent à l’épicerie, c’est encore 72% des Québécois qui utilisent les circulaires pour réduire leurs dépenses alimentaires, selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) du Québec. Le Publisac se déploie sur trois millions d’adresses au Québec, selon Transcontinental.

Mais si des solutions en ligne et des applications existent pour remplacer les circulaires en papier, pour une grande partie de la population, le changement ne se fera pas sans heurts.

«J’habite en résidence pour personnes âgées (RPA) et les premières personnes pénalisées seront les personnes âgées. Beaucoup d’entre elles n’ont ni ordinateur, ni tablettes, ni téléphones intelligents. Et si elles possèdent un de ces trois, souvent elles ne savent pas comment bien s’en servir», dit Francine Poirier, 75 ans, qui habite à Mont Saint-Hilaire.

«J'ai parlé avec les gens ici et tout le monde est catastrophés. Ils se demandent quoi faire. C'est un milieu modeste ici et les gens veulent économiser. Le nouveau feuillet qui va remplacer le Publisac contiendre seulement les principaux spéciaux, c'est très peu comparé au Publisac actuel», ajoute-t-elle.

Inquiet pour les aînés

Alain est un retraité de Repentigny. Plutôt habile avec la technologie, il se sert à la fois des nouvelles applications et des circulaires papier. «Ma femme aime bien le papier, mais moi ça ne me dérange pas. On s’en sert quand on fait l'épicerie. Mais là, il va falloir s'en aller sur Reebee», dit-il.

Reebee est une application qui permet de dresser sa liste d’épicerie en consultant les circulaires. Mais au lieu de se déplacer d’un magasin à l’autre, on peut simplement montrer son téléphone à la caissière, qui vous accorde le rabais. Publisac aussi a un site web, où il reproduit les circulaires en photos.

Mais Alain s’inquiète pour les personnes âgées, qui sont moins familières avec ces applications et qui n’ont souvent pas de téléphones intelligents. «C'est comme quand ils ont arrêté la poste. Il y en a plusieurs qui ne peuvent pas se déplacer et ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec internet.»

Pied de nez à Valérie Plante

Pour remplacer le Publisac, Transcontinental va progressivement distribuer son feuillet de circulaires «raddar» à l’ensemble du Québec, entre février et mai 2024. Il s’agit d’un mince feuillet plié en quatre qui combine les circulaires de plusieurs détaillants en un seul produit imprimé. Il sera distribué par Postes Canada.

Cette transition au Québec touchera plusieurs clients éditeurs «en les privant de leur mode de distribution actuel», selon un communiqué diffusé vendredi.

Rappelons que la distribution du Publisac sème la discorde depuis que la Ville de Montréal a adopté un règlement de «opt-in» en avril dernier, en vertu duquel seules les adresses qui en feront la demande continueront de recevoir le Publisac.

Afin de contourner cette décision, TC Transcontinental s’est alors tourné vers Postes Canada pour continuer d’assurer la livraison, faisant ainsi un pied de nez à la Ville.

– Avec la collaboration de Stéphane Desjardins

