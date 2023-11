Vers une économie carboneutre: Hydro-Québec dépose un plan ambitieux avec de grands défis

Hydro-Québec vient de déposer un plan d’action qui met enfin le Québec sur la voie d’une économie carboneutre pour 2050. Notre société d’État propose une vision ambitieuse et nécessaire avec des investissements sans précédent.

Ça donne espoir! Même si certains éléments soulèvent de grandes questions. Surtout pour nos rivières et nos paysages qui doivent impérativement être protégés.

La volonté d’établir un dialogue avec les communautés autochtones et les parties prenantes est cependant bien nommée.

L’acceptabilité sociale de tout nouveau projet est aujourd’hui incontournable. Heureusement! Mais ce sera un défi évidemment.

Lucidité

Malgré la part importante qu’occupe l’électricité renouvelable au Québec, environ 50% de l’énergie qu’on consomme est fossile: pétrole, mazout et gaz, principalement.

Si on veut polluer moins et s’enrichir davantage, il faut agir intelligemment.

Premièrement, diminuer notre consommation énergétique. Notamment en réduisant le nombre d’auto-solos sur nos routes ainsi qu’en misant sur des bâtiments écoénergétiques et sur l’économie circulaire.

Hydro-Québec ne dispose cependant pas de tous les leviers pour influencer cette portion de l’équation. C’est aux gouvernements de développer le transport en commun et les alternatives à l’auto-solo, de moderniser le code du bâtiment et de mettre en place des mesures d’écofiscalité pour les entreprises autant que pour les individus.

Efficacité énergétique

Dans son plan, Hydro-Québec vise à doubler les économies d’énergies réalisées par ses clients. Ça devrait aider à baisser les factures.

De l’accompagnement sera offert ainsi que des appuis financiers pour des rénovations écoénergétiques et l’achat d’équipements performants.

Même si ces mesures ont un coût, elles sont plus économiques pour notre société d’État que des investissements dans la production de nouveaux mégawatts.

C’est le meilleur de tous les choix.

Prix de l’électricité trop bas

Malgré ces mesures, les objectifs d’efficacité énergétique d’Hydro-Québec seront difficiles à atteindre sans augmenter le prix de l’électricité.

Les tarifs sont si bas au Québec que les individus et les entreprises ont peu d’incitatifs économiques pour diminuer leur consommation.

Les prix qu’on offre aux industries sont au moins deux fois plus bas que dans la majorité des pays occidentaux, peut-on lire dans le plan d’Hydro-Québec.

Pas étonnant alors que des entreprises énergivores se bousculent au portillon! En plus de toutes les autres subventions qu’on leur accorde, alors qu’on dit ne pas avoir les moyens de payer nos infirmières et enseignants adéquatement!

Voilà un choix de société questionnable.

Pour que les individus investissent dans l’efficacité énergétique, le prix de l’électricité devrait aussi augmenter pour le résidentiel, tout en assurant impérativement un tarif réduit pour un certain nombre de kilowattheures de base.

Ceux qui consomment le plus d’énergie résidentielle, ce sont les gens les plus riches. Ceux qui ont les moyens d’avoir une grande maison à moitié vide, un chalet et un jacuzzi à 35oC tout l’hiver.

Nous sommes en 2023, il est temps de réaliser à quel point notre énergie est précieuse. Parce qu’elle nous appartient collectivement, nous avons le devoir de l’utiliser intelligemment en pensant à l’avenir de nos enfants.