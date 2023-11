Votre futur

Attention, ça déboule plus vite qu’un tramway à Québec. Surveillez, il s’en vient, le «grille-pain selfie». Tu te prends en photo, tu branches ton appareil pour transférer sur ton grille-pain et il fera ta rôtie à ton profil. Oui, ta silhouette sera sur ta tranche de pain de par les différents tons du grillage. C’est-tu popire, ça?

Aussi s’amène le pantalon qui vibre quand tu reçois un appel sur ton cellulaire.

Et la laveuse qui, toute seule, met le linge dans la sécheuse après avoir fait son travail. Et que dire du bac à vidange programmé qui avance tout seul au bord du chemin lors de la journée de la cueillette.

Je déconne, mais à peine. Le jour n’est pas loin où apparaîtra une ferme verticale, c’est en plan. Oui, dans un édifice en hauteur pousseront les carottes au deuxième, les pommes de terre au troisième, les tomates au quatrième et ainsi de suite. Stockage facile, transport réduit au minimum et production à longueur d'année.

On dit que bientôt on sera capable de remplacer des cellules dans l’écorce des arbres par des gènes et que ces arbres deviendront des lampadaires. Trop fort.

PRIORITÉS

Si, dans toutes ces recherches, on en arrivait à guérir ou encore mieux à prévenir le cancer, ce serait extraordinaire. Éliminer l’Alzheimer, le Parkinson, la sclérose, l’obésité et tout le reste, après on verra pour le cellulaire qui déplace les nuages, de la bagnole qui prépare le dîner ou les running shoes qui courent à ta place.

Et moi je travaillerais sur la pluie qui détruit toutes les armes de guerre.

Et une nouvelle loi mondiale. Le pays le plus riche de la planète doit s’occuper du pays le plus pauvre. Le deuxième plus riche s’amalgame au deuxième plus démuni. Le troisième mieux nanti devient associé au troisième plus misérable et ainsi de suite jusqu’à ce que bonheur s’ensuive.

Mais oui, je sais que je capote, mais c’est un autre chapitre de votre chronique «Les lunettes roses».

ET Z’AUSSI