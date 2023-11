À propos de la survie d’un Québec francophone

L’histoire nous enseigne que les grandes invasions et les changements démographiques majeurs sont souvent précédés de signes avant-coureurs qui montrent le désintérêt d’un peuple à se perpétuer et assurer son avenir. Quand la natalité chute drastiquement quelque part et que le goût de voir survivre sa langue maternelle ne fait plus partie des priorités d’un peuple, on peut dire qu’il est mûr pour se laisser envahir et disparaître à jamais.

Je vous annonce Madame DesChâtelets, que nous sommes dans cette situation, nous les Québécois. Nous ne voulons plus survivre comme peuple. Depuis qu’on s’est rendu compte que le clergé nous avait trompés, nous avons pour ainsi dire perdu les quatre points cardinaux de notre existence. Les catholiques sont toujours perdants, pauvres et ignorants.

Partout où le clergé catholique a dominé chez nous, ce furent des opérations génocidaires. À titre d’exemples probants, pensons aux orphelins de Duplessis et aux pensionnats pour enfants autochtones. Le salut éternel qu’on a toujours cherché dans la religion a signé notre disparition, notre arrêt de mort. Où sont les milliardaires catholiques, voulez-vous bien me le dire ? Cette religion qui inspire la haine et le négativisme, c’est malheureusement la nôtre.

Jean

Je préciserai tout d’abord que des milliardaires catholiques, il y en a, comme il y en a dans toutes les autres allégeances religieuses. Et malgré les fautes évidentes du clergé catholique d’autrefois, celles que vous citez comme d’autres, je trouve exagéré et inadéquat de parler de génocide. Je terminerai en vous disant que la responsabilité de la perte d’intérêt pour notre langue, on doit malheureusement se l’imputer à nous-mêmes qui en sommes les grands responsables. Quant à la dénatalité, elle fait aussi partie des conséquences de la Révolution tranquille des années 60 qui marquait la fin du pouvoir de la religion sur nous. Donc ça aussi relève de nous.