Apprendre à s’aimer... pour aimer les autres

Tout le monde voudrait être aimé, il n’y a pas de honte à cela, puisque c’est normal, même pour ceux qui disent n’y attacher aucune importance. En revanche, on pourrait se questionner à savoir si on s’aime vraiment. On peut souvent être très critique envers soi-même, se fâcher ou même éprouver des regrets envers ses propres gestes. S’apprivoiser et s’aimer peut, pour certaines personnes, être un travail de longue haleine. Il faut cependant savoir qu’il faut d’abord s’aimer avant de penser pouvoir aimer les autres.

S’aimer, c’est en quelque sorte l’ultime quête pour atteindre l’estime de soi. Si on se dénigre constamment pour un rien, on marche à contre-courant. Devant l’échec, il est facile de s’adresser des messages toxiques et dévalorisants. Apprendre de ses erreurs est utile, mais il faut aussi apprendre à regarder devant en ne répétant plus les vieux schémas et en osant se valoriser.

Commencer à dresser une liste de vos victoires, aussi petites soient-elles, puis une de vos qualités. L’exercice est un début pour alimenter sa propre estime. Examiner également ce qui est positif autour de vous serait, selon l’auteure, une bonne façon de gagner en assurance. Cela revient à faire une liste de ce que l’on aime en soi.

L’entourage

Apprendre à bien s’entourer est aussi primordial pour apprendre à s’aimer. Si votre entourage vous rabaisse constamment, il sera évidemment difficile de gagner en assurance. Que ce soit en amour, au travail ou en amitié, l’importance est la même.

Par exemple, l’auteure rappelle que l’amitié survient lorsque vous souhaitez faire progresser la vie de l’autre et que l’autre souhaite aussi faire progresser la vôtre. Sinon, il ne s’agit pas d’une véritable amitié, car un simple échange de gentillesse est insuffisant, voire superficiel. Et comme on choisit ses amis, c’est d’autant plus significatif.

Quant aux relations de couple et celles au travail, le principe est le même. Il est donc essentiel de faire les bons choix de vie pour vivre pleinement la valorisation.

Des principes qui aideront à vivre l’amour de soi, tout en pouvant le transmettre aux autres.

À lire aussi

APPRENDRE À SE DÉTENDRE

Se détendre en prenant un bain différemment peut devenir une expérience que l’on voudra renouveler. Bain envoûtant aux framboises aux notes rosées, songe d’une nuit d’été ou bien harmonie florale aux agrumes ne sont que quelques exemples de divers bains proposés pour harmoniser le corps et l’esprit. En somme, l’auteure propose 80 recettes de soins pour le bain et la douche, pour se détendre, s’énergiser et surtout, se faire plaisir. Dans notre monde où tout va souvent trop rapidement, prendre du temps pour soi est des plus salutaire pour parvenir à contrer le stress et vivre davantage le moment présent.

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme

NE JAMAIS DOUTER

Apparemment, trop de gens souffriraient d’un sentiment d’imposture. Il s’agirait d’une émotion malsaine en lien avec l’estime de soi. L’impression vécue par les personnes atteintes serait comme une impression de ne pas être à la bonne place ou de ne pas mériter une certaine place ou encore d’occuper celle d’un autre. Avec un travail d’introspection, il serait possible de se libérer du sentiment d’imposture qui est souvent lié à un sentiment de faiblesse voire de détresse. Renouer avec son authenticité et s’affranchir de la culpabilité sont quelques pistes de solution pour y parvenir.

Photo fournie par les Éditions Eyrolles

S’EXPRIMER ADÉQUATEMENT

Bien s’exprimer est essentiel et savoir exprimer ses besoins en prenant la place qui nous revient l’est tout autant. Cependant, par maladresse on peut aussi froisser les autres sans s’en rendre compte. Dans son livre l’auteur prône l’équilibre essentiel à une bonne communication pour entretenir de bonnes relations interpersonnelles.

Que ce soit au travail, entre amis ou en famille, l’auteur démontre l’importance de s’exprimer afin de ne pas accumuler certaines frustrations sans pour autant créer des conflits.

Photo fournie par Les Éditions Le Dauphin Blanc

LES TRADITIONS À TRAVERS LES PLANTES

Envie de découvrir tous les bienfaits des huiles essentielles de chez nous ? L’auteure, spécialisée en ethnobotanique, invite ses lecteurs à découvrir notre forêt boréale par le biais de son guide. On comprend qu’une foule de plantes aromatiques s’y trouvent permettant de fabriquer soi-même divers produits corporels. Baume pour les lèvres, shampoings au houblon, démaquillant naturel ou encore huile à massage, une foule de produits est à porter de main si on se donne la peine. De plus, ce livre transmet un savoir des traditions autochtones qui connaissaient bien avant nous toutes les possibilités que la forêt avait à offrir pour parfaire notre santé et notre hygiène.