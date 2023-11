Six Québécois en Ukraine: l'ancien président de RDS, Gerry Frappier, est du groupe

Pendant 25 ans, Gerry Frappier a dirigé des chaînes de télévision. Aujourd’hui, il fait partie d’une chaîne de bonté qui aide l’Ukraine.

• À lire aussi: De beaux hasards

• À lire aussi: Contrôler la peur

Le nom est sans doute familier aux amateurs de sports puisque l’homme a été président de RDS pendant 21 ans et a ensuite présidé l’ensemble des chaînes francophones de Bell pendant quatre ans avant de prendre sa retraite.

Avec un groupe de cinq autres hommes, il a pris le chemin de l’Ukraine il y a quelques jours afin de servir des pizzas, mais aussi pour distribuer du bonheur et de l’espoir.

Se joignent à lui Robert Turcotte, aussi retraité et ancien vice-président chez RDS, Benoit Leduc, un retraité qui offre encore de son temps chez BRP à Valcourt, Richard Kelly, un ancien pompier qui gère aujourd’hui une agence de voyages, de même que deux autres pompiers encore en service, Serge Fournier et Jocelyn Richer.

En ruines

Ils organisent ce voyage dont ils assument entièrement les coûts pour aider la fondation écossaise Siobanh’s Trust qui œuvre dans le pays depuis le début de la guerre avec la Russie.

Gerry Frappier a été happé par la misère dans laquelle se trouvait le peuple ukrainien dans les zones les plus dévastées par l’invasion russe.

«L’élément déclencheur, c’est lorsque les nouvelles annonçaient que l’armée ukrainienne avait libéré la ville de Kherson. Les infrastructures avaient été dévastées, la ville n’avait ni eau courante ni électricité.

«Ces gens-là sont vraiment dans le besoin. Tu rentres à Kherson et ça fait de la peine à voir. Les gens font la file devant des camions-citernes de l’armée pour avoir de l’eau, ils n’ont pas d’électricité et ils doivent utiliser les génératrices de l’armée.»

Jocelyn Richer explique que la vie continue malgré tout, ce qui donne lieu à des scènes particulières.

«C’est spécial de voir les gens aller travailler le matin au son des sirènes ou de voir un employé de la voirie réparer une clôture défoncée par un char. Les gens vont prendre un café dans un commerce où la vitrine a des trous de balle.»

Courtoisie Gerry Frappier

Nourriture

Pour l’essentiel, le groupe d’hommes va servir de la nourriture à des gens qui en ont bien besoin. Avec leurs camions, ils vont se déplacer de ville en ville, surtout dans l’est du pays, qui est plus touché par les combats.

«C’est simple comme travail, on a trois ou quatre camions pour nourrir les gens. On donne de la pizza, mais c’est beaucoup plus que ça, on donne de l’espoir», explique Serge Fournier.

«On va dans des villes libérées et parfois nous sommes les premiers étrangers qu’ils voient depuis la libération.

«Chaque jour, on a un point de rencontre, on est attendus par la police et les militaires. On sert jusqu’à 5000 pizzas par jour. On le fait avec ambiance, avec de la musique, on implique les jeunes.»

Du matériel

Les hommes veulent aussi apporter autant de matériel qu’ils le peuvent parce que les services d’urgence en ont besoin.

«L’idée est d’apporter de l’équipement médical, et à mon service, on change d’équipement, alors plutôt que de le vendre à l’encan, on va l'apporter là-bas, explique Jocelyn Richer. On a 14 défibrillateurs, il faut juste trouver une solution pour les transporter là-bas.»

Et c’est une aide qui est essentielle, soutient son camarade pompier Serge Fournier.

«Juste un défibrillateur vaut environ 1500$ et là-bas il n’y en a pas beaucoup.

«Mon rêve serait que les organismes officiels du Québec participent un peu plus, on est toujours dans les règlements, tandis qu’en Europe, les Néerlandais et les Français envoient des ambulances complètes.»