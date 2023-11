Les Devils l’emportent sans Hughes

Sans être étincelants et avec les absences de leurs vedettes Jack Hughes et Nico Hischier, les Devils du New Jersey sont allés s’imposer 4 à 2 face aux Blackhawks de Chicago, dimanche soir au United Center.

En fin de première période, l’attaquant des Devils (7-3-1) Max Willman a profité d’un revirement du jeune défenseur des Blackhawks (4-7-0) Kevin Korchinski à la ligne bleue pour s’amener seul devant Arvid Soderblom et le battre entre les jambières.

La rencontre était présentée à TVA Sports.

C’est cependant Curtis Lazar qui est allé inscrire le but gagnant en début de troisième période, en faisant dévier le tir de son coéquipier John Marino.

Néanmoins, la formation du New Jersey pourra remercier le gardien Vitek Vanecek. Il a effectué un arrêt spectaculaire en première période en plongeant pour arrêter le tir de Tyler Johnson. L’ancien des Capitals de Washington n’a baissé pavillon qu’à deux reprises sur les 34 lancers auxquels il a fait face.

Les choses avaient pourtant bien commencé pour les «Hawks». En effet, Taylor Hall a ouvert la marque avec son deuxième but en autant de matchs après 1 min 51 s de jeu en première période. Les coéquipiers de Connor Bedard ont tenté d’initier une remontée, mais ce fut trop tard, même si Ryan Donato a réduit le pointage à 3 à 2 en fin de match.

Les Devils affronteront l’Avalanche au Colorado, mardi. Les hommes de Luke Richardson, quant à eux, se mesureront au Lightning à Tampa Bay, jeudi.

SOMMAIRE

Blackhawks 1 - Devils 0 | Taylor Hall donne les devants aux Hawks tôt en première période

Blackhawks 1 - Devils 1 | Dawson Mercer débloque enfin en inscrivant son premier but de la saison à la 13e minute de jeu en première

Blackhawks 1 - Devils 2 | Fraîchement rappelé de la Ligue américaine, Max Willman s'échappe et donne les devants aux Devils quelques instants après le but de Mercer

Blackhawks 1 - Devils 3 | Curtis Lazar profite d'un bel effort de John Marino pour double l'avance des Devils en troisième

Blackhawks 2 - Devils 3 | Ryan Donato réduit l'écart en fin de troisième