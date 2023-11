Mission québécoise dans l'est de l'Ukraine: «ce n’est pas une guerre sur l’ensemble du territoire»

Partir passer deux ou trois semaines en Ukraine, ce n’est pas comme aller passer ses vacances dans le Sud ou dans une destination prisée d’Europe.

«Avant d’y aller, j’avais des images en tête, les gens n’osaient pas mettre un pied en Ukraine, mais on a appris à l’apprivoiser, ce n’est pas une guerre sur l’ensemble du territoire», explique Serge Fournier qui en sera à une troisième visite.

Mais il reste que la prudence est de mise et qu’il faut aussi rassurer les proches avant le départ.

«Ç'a été bien reçu par mes proches, mais on m’a rappelé de faire mon testament. Il y a des membres de ma famille qui voulaient m’accompagner», note Richard Kelly.

Plus à l’est

Le groupe est arrivé à Lviv dans l’ouest de l’Ukraine, près de la frontière avec la Pologne, mais se déplacera plus à l’est.

«Voyager à l’intérieur de l’Ukraine n’est pas toujours évident, mentionne Gerry Frappier. On doit se rendre par nos propres moyens à Lviv et ensuite ils nous prennent en charge. Ce n’est pas facile de réserver des trains en Ukraine quand tu essaies de le faire de l’extérieur du pays.»

Il faut notamment faire 20 heures de train pour se rendre à Zaporijia. On est alors plus près des zones de guerre et loin du confort de Lviv.

«Lviv est une ville fonctionnelle qui ne semble pas être dans un pays en guerre, explique Frappier. J’ai voulu aller dans l’est du pays parce que je sentais que c’était là qu’il y avait plus de besoins.»

Courtoisie Serge Fournier

Des craintes

Même si la prise de risques est limitée, on ne peut jamais être entièrement en sécurité dans un pays en guerre.

«Je suis allé loin dans l’est lors de mon premier voyage, mais pas la deuxième fois. Il y a eu un incident qui nous a vraiment fait craindre pour nos vies.

«Lors de mon deuxième voyage, je suis allé proche sans y retourner. J’essaie de me convaincre moi-même que je ne dois pas m’inquiéter. Je suis resté à 25-30 kilomètres de Kherson, mais il y avait des signes visibles de combat.»

Il faut aussi préciser qu’on essaie de contrôler les foules, et des camions qui viennent servir de la nourriture deviennent de belles cibles.

«L’armée ukrainienne était moins chaude à nous voir dans ce secteur parce qu’on attire de grandes foules. On n’a pas le temps de faire chauffer les fours qu’il y a une file de centaines de personnes.»