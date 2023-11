Coupe Dunsmore: un parcours fort différent pour le Rouge et Or et les Carabins pour atteindre la rencontre ultime

Sans surprise le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal croiseront le fer à la Coupe Dunsmore pour une 10e année consécutive, mais le parcours des deux équipes pour atteindre la rencontre ultime du RSEQ a été fort différent.

Avec un quart-arrière comme Jonathan Sénécal au sommet de son art, les Carabins ont fait flèche de tout bois pour remporter le quatrième titre de saison régulière de leur histoire avant de ne faire qu’une bouchée du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke en demi-finale avec une victoire de 54-3.

De son côté, le Rouge et Or a peiné toute la saison en offensive incapable de trouver son rythme en plus de commettre de nombreux revirements. La plupart du temps sur le terrain, la défensive a gardé le fort du mieux qu’elle a pu. Le scénario a été similaire en demi-finale face aux Stingers de Concordia dans la victoire de 34-27 en deuxième prolongation.

Dans un match sans signification sauf pour le livre de records de l’équipe, les Carabins se sont inclinés au pointage de 16-14 face aux Stingers de Concordia lors de la dernière rencontre du calendrier pour se voir privés de la deuxième saison parfaite de leur histoire après celle de 2004.

Menés par les secondeurs Harold Miessan et Nicky Farinaccio, le plaqueur Christopher Fontenard, le demi de coin Kaylyn St-Cyr et le demi défensif Bruno Lagacé, les Bleus ont été la défensive la plus chiche au pays en n’accordant que 93 points en huit rencontres.

De l’autre côté du ballon, Sénécal a amassé 2215 verges avec son bras, complété 69,6 pour cent de ses passes et ajouté 394 verges avec ses jambes, un record d’équipe pour un pivot. Il a lancé 15 passes de touché et n’a été victime que de quatre interceptions. Ses statistiques vont assurément lui valoir le trophée Jeff Russel décerné au joueur le plus utile du RSEQ, vendredi, lors de l’attribution des prix majeurs.

Les Carabins grands favoris

Samedi au CEPSUM, les Carabins seront les grands favoris pour remporter le 6e titre de la Coupe Dunsmore de leur histoire et infliger un deuxième balayage des trois parties entre les deux équipes pour seulement la deuxième fois après celui de 2021. Il faudra voir si les champions en titre de la Coupe Vanier seront en mesure de sortir quelques lapins de leur chapeau pour renverser la vapeur.

Si le premier duel entre les deux grands rivaux a été chaudement disputé à l’exception des deux dernières minutes où le match a basculé en faveur des Carabins dans un gain de 31-14, le match retour à Montréal a été complètement à sens unique dans une victoire de 28-0 des Bleus.

Bataille des revirements

Les revirements ont joué un rôle déterminant dans les deux victoires des Carabins contre Laval. Au cours de l’année, Montréal a dominé le RSEQ avec un différentiel de plus 15 dans la colonne des revirements comparativement à plus 1 pour Laval qui a terminé au deuxième rang.

À l’avant-dernier rang du RSEQ, tout juste devant McGill, le Rouge et Or a accordé 18 sacs, le même nombre que les Carabins ont réussi au sommet du circuit québécois.

Victoire coûteuse

Si les blessures font partie intégrante du football, le Rouge et Or a été particulièrement touché cette année à l’instar des Carabins en 2022. Avec le retour de quatre vétérans sur la ligne défensive, samedi face aux Stingers, le Rouge et Or a poussé un soupir de soulagement. Laval a réussi cinq sacs en première demie, égalant pratiquement leur production pour l’ensemble de la saison qui s'est chiffrée à 12.

La guigne a toutefois frappé sur la ligne tertiaire. Déjà privé du demi défensif étoile Cristophe Beaulieu, le Rouge et Or a vu trois demis défensifs tomber au combat dans la victoire face aux Stingers sans compter le demi inséré Kevin Mital et le porteur de ballon Gabriel Leblond. Mital suivra le protocole des commotions cérébrales.

Du côté des Carabins, l’équipe est en santé à l’exception de leur meilleur receveur Hassane Dosso qui s’est fracturé une jambe lors du dernier match de la saison régulière.