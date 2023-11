Épuisé après la pandémie: un intensiviste s’accroche à sa passion malgré la pression

Pénurie de main-d’œuvre, épuisement des troupes, manque de place pour les patients: un intensiviste de Québec continue de maintenir le cap au boulot, même si l’étau se resserre de plus en plus sur le système de santé.

À l’hôpital de l’Enfant-Jésus, au CHU de Québec, le Dr Jean-François Shields partage son temps entre les urgences et les soins intensifs, où se trouvent les patients les plus malades.

Intensiviste spécialiste en médecine d’urgence depuis 10 ans, il doit souvent composer avec la diminution du nombre de lits ouverts dans son service en raison du manque de personnel pour soigner les patients. En ce moment, 18 lits sont disponibles dans son unité de soins intensifs, soit six de moins qu’à la normale.

«On a des délais d’admission qui sont de plus en plus longs entre les urgences et les soins intensifs, a-t-il alerté. Ce sont des patients qui sont donc dans un endroit moins surveillé.»

La pénurie de personnel se fait plus ressentir du côté des infirmières et des préposés aux bénéficiaires, mais a des impacts «majeurs» sur les soins intensifs qui sont «très centraux dans le fonctionnement d’un hôpital.»

«Une fois que les patients n’ont plus besoin de soins intensifs, il faut qu’ils aillent aux étages. C’est là que la congestion hospitalière nous gêne énormément dans notre travail parce que les patients n’ont pas nécessairement de la place pour y aller», a expliqué le médecin.

Une passion sous tension

Le Dr Shields assure que malgré ces difficultés, il ne perd pas la passion de son métier. Le suivi du patient a toujours été, depuis le début de ses études en médecine à l’Université Laval, ce qui le fascine.

«Le risque de perdre la passion du métier, c’est souvent les dédales administratifs, la congestion, la pression pour transférer des patients parce qu’on n’a pas suffisamment de ressources», a-t-il estimé. «J’ai ressenti cette pression-là.»

Selon lui, le surtravail pèse énormément sur le moral des troupes. Il a d’ailleurs tiré le signal d’alarme sur l’importance d’une arrivée massive de personnel dans le système de santé.

«On ne peut pas mettre la clé dans la porte aux urgences, les ambulances vont continuer à arriver», a-t-il prévenu.

Pas «invincible»

Pour le médecin, la fatigue actuelle des troupes découle surtout de la pandémie de COVID-19. Chef des soins intensifs au plus dur de la crise, lorsque de nombreux malades y étaient admis, il s’était vite retrouvé au cœur de ce tourbillon.

«C’était quelque chose sans précédent... En 10 ans de pratique, je n’ai jamais vu ça», s’est-il remémoré.

Trois mois après le début de la pandémie, 52% des travailleurs de la santé étaient victimes d’épuisement professionnel, selon une étude de l’Institut de cardiologie de Montréal menée en juillet 2021.

Deux ans plus tard, la pression et la fatigue sont toujours bien présentes dans les équipes de soins intensifs, a averti le médecin.

«J’ai eu de la chance de ne pas avoir arrêté», a reconnu le Dr Shields. «Ça prend du temps de se relever de tout ça puis d’être capable de retrouver le moral.»

«Il y a quand même certains collègues pour qui ç’a mené à des retraites prématurées, à des retraits temporaires pour de l’épuisement professionnel ou de la dépression...», a-t-il rappelé. «Ce n’est pas parce qu’on est un médecin aux soins intensifs qu’on est invincible.»